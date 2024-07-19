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        Traktör ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

        ANTALYA'da baba- oğlun bulunduğu traktör, otomobil ile çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:50 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:55
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        Traktör ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
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        ANTALYA'da baba- oğlun bulunduğu traktör, otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen traktörün altında kalan Nebi Özden (31) hayatını kaybederken, 3 yaşındaki oğlu Mustafa Eymen Özden ile otomobilin sürücüsü Mehmet Akbaş yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yeşilkaraman Mahallesi Isparta Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 AYE 765 plakalı traktörün sürücüsü çiftçi Nebi Özden, oğlu Mustafa Eymen Özden ile evlerine gitmek için kavşakta beklerken, Antalya'dan Isparta yönüne giden Mehmet Akbaş kontrolündeki 34 JZ 5980 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan Nebi Özden olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan oğlu Mustafa Eymen ile otomobilin sürücüsü Akbaş hastaneye kaldırıldı. Jandarmaya bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve trafik ekiplerinin çalışmalarının ardından Özden'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden Özden'in yakınları ölüm haberi üzerine gözyaşı döktü.

        'ÇOCUĞU KURTARDIK, BABASINI KURTARAMADIK'

        Yeşilkaraman Mahalle Muhtarı Kerim Dikmen, "Kazalar bitmek bilmiyor bu Yeşilkaraman Kavşağı'nda. Bununla bizzat kim ilgileniyorsa müdürlerimiz, başkanlarımız el atmasını istiyorum. Çok canlarımız yandı. Vefat eden kişiyi de tanıyorum. Beşkonak'tan gelmiş, bir çiftçi kardeşim. 3 yaşındaki çocuğunu zor kurtardık ama babasını kurtaramadık. Karayollarından kavşağa bir trafik lambası istiyoruz. İnşallah bir daha böyle kazalar yaşanmaz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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