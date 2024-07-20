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        Kliması onarılmayınca yatağını otel yemekhanesine taşıdı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı otelde konaklayan Cenk Bilge, arızalanan klimasına çözüm bulunmadığı gerekçesiyle otelin yemekhanesine götürdüğü yatağa uzanıp yattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:40 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:45
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        Kliması onarılmayınca yatağını otel yemekhanesine taşıdı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı otelde konaklayan Cenk Bilge, arızalanan klimasına çözüm bulunmadığı gerekçesiyle otelin yemekhanesine götürdüğü yatağa uzanıp yattı. Bilge'nin bu görüntüleri, sosyal medyada paylaşmasından 1 saat sonra sorun çözüldü.

        Bir seyahat acentesi aracılığıyla Serik Belek turizm bölgesindeki otelde rezervasyon yaptırıp İstanbul'dan Antalya'ya tatile gelen Cenk Bilge, kaldığı odadaki klima bozulunca durumu görevlilere bildirdi. Bilge, otelde aynı sorunu yaşayan bir Rus turiste çözüm bulunurken, kendisine yardımcı olunmadığı gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Cenk Bilge, dün akşam odasındaki yatağı ve yastığı alıp otelin yemekhanesine götürüp yattı. Bilge, bu eyleme ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede etkileşim alan paylaşım sonrası otel yetkilileri, odadaki klima arızasını 1 saat içinde çözdü.

        'OTELİN EN SERİN YERİ RESTORAN'

        Cenk Bilge paylaşımında, "Otelin en serin yeri restoran olduğu için yatağı buraya getirdim. Otelde dün geceden beri klimalar bozuk, bağıran çağıran bir Rus turiste oda verdiler. Ben, 'Tamam tamam' dedikçe sessiz kaldılar. Saatlerdir bir yetkili ile konuşmak istiyorum, yok dediler. Ben de yemekhaneye yatak attım. Bütün yetkililer genel müdür dahil başıma toplantı. Videosunu paylaşacağım. Konuya çözüm üretmediler. Benim son günüm olduğu için sabrettim, ilk gün olsa çoktan çıkmıştım. Gece 23.30'ta başlayan problem bir sonraki gün 20.00'de çözüldü" dedi.

        Bakanlık yetkilisi 3 kişinin saat 00.30'da otele geldiğini de anlatan Bilge, "Özellikle klimalar konusunda gerekli evrakı talep ettiklerini, işletme ile ilgili süreç başlattıklarını paylaştılar. Buradan sesimi duyurmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Umarım diğer işletmelere örnek olur. Klima çok sağlıklı olmasa da çalışıyor, otel tam kapasite çalıştığı için boş yer yok. Ben de mevcut odada sabahı çıkarıp İstanbul'a döneceğim için artık uğraşmak istemediğimi, ama genel müdür konusunda bir aksiyon alınması gerektiğini hem sahibine hem bakanlık yetkililerine ilettim" diye konuştu.

        Cenk Bilge'nin paylaşımlarının ardından harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, otelden konu hakkında savunma istedi.

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