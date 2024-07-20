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        Antalya'da orman yangını

        ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki dağlık bölgede orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:10
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        Antalya'da orman yangını
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        ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki dağlık bölgede orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Konyaaltı Sarısu Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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