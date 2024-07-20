Antalya'da orman yangını

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki dağlık bölgede orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Konyaaltı Sarısu Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.