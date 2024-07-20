Antalya'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDI, 3 HEKTAR ALAN YANDIAntalya'nın Konyaaltı ilçesindeki dağlık bölgede çıkan orman yangını, 4 saatte kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI, 3 HEKTAR ALAN YANDI
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki dağlık bölgede çıkan orman yangını, 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 3 hektar orman alanı zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.