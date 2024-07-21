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        Termometreler 46 dereceyi gördü; Konyaaltı Sahili doldu

        ANTALYA'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:04 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:05
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        Termometreler 46 dereceyi gördü; Konyaaltı Sahili doldu
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        ANTALYA'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

        Hava sıcaklığının 46, nem oranının yüzde 60 seviyelerine ulaştığı Antalya'da, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne geldi. Öğle saatlerinde ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğun arttığı gözlendi. Tatilciler su sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü sahilde denize girip, serinlemeye çalıştı. Kimi tatilciler şemsiyelerin altında güneşin yakıcı etkisinden korunmaya çalışırken, kimisi sahil bandında bulunan ağaçların altında dinlenmeyi tercih etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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