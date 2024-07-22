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        Türkiye'nin ilk 'uçak rallisi' pilotu Tayra, İtalya yolunda

        İTALYA'da gerçekleştirilen ve 'uçak rallisi' olarak bilinen Uluslararası 6'ncı Göl Hava Rallisi'ne Türkiye'den 22 yaşındaki kadın pilot Tayra Lokumcu katılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:15
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        Türkiye'nin ilk 'uçak rallisi' pilotu Tayra, İtalya yolunda
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        İTALYA'da gerçekleştirilen ve 'uçak rallisi' olarak bilinen Uluslararası 6'ncı Göl Hava Rallisi'ne Türkiye'den 22 yaşındaki kadın pilot Tayra Lokumcu katılacak. Türkiye, ilk defa Lokumcu ile yarışmada temsil edilecek.

        Antalya'da yaşayan Tayra Lokumcu, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu askeri pilotluk için sınavlara hazırlandığı dönemde kaza geçirdi. Kaza sonrası yüzünde kalan iz nedeniyle askeri pilot olamayacağını öğrenen Lokumcu, pilot olma hedefinden vazgeçmedi. Sivil Havacılık Yüksekokulu pilotaj bölümünü tamamlayarak pilot oldu. Havacılık alanında katıldığı etkinliklerde dereceler alan Lokumcu, her yıl İtalya'da gerçekleştirilen ve 'uçak rallisi' olarak adlandırılan Uluslararası 6'ncı Göl Hava Rallisi yarışmasından özel davet aldı. 1 saat öncesinden belirlenerek verilen koordinatların tamamını harita üzerinden bularak turu eksiksiz ve verilen süre içerisinde tamamlamaya dayanan yarışmada Türkiye, ilk kez Lokumcu ile temsil edilecek.

        'BU YIL İLK KEZ BEN TEMSİL EDECEĞİM'

        İddialı olduğunu belirten Lokumcu, "Jet uçaklarıyla uçmak istiyordum. Askeri pilot olacaktım. Kaza sonucu olamayacağını anladım. Pilot olma hayalimi sivil havacılık üzerinden sürdürdüm. Her yıl düzenlenen geleneksel bir yarışma. Rota, tek motorlu uçakla doğru zamanlama ile tamamlanmaya çalışılıyor. Yarışmada erkek ya da kadın pilot temsili daha önceki yıllarda olmadı. Bu yıl ilk kez ben temsil edeceğim" diye konuştu.

        AİLESİNİ İKNA ETMESİ ZOR OLDU

        Lokumcu, katılacağı yarışmanın uçak rallisi olduğunu söylediğinde herkesten farklı tepkiler aldığını aktardı. Ailesini ikna etmenin de kolay olmadığını anlatan Lokumcu, "Herkesin aklına hız ve akrobasi geliyor. Ancak sonrasında olayı açıkladığımda gurur duydular" dedi

        Organizasyon Başkanı Enrico Guggıarı ise yarışın 1913 yılındaki geleneklere bağlı kalınarak yapıldığını söyledi. Eski posta servisini yeniden canlandırmak için yapılan bir organizasyon olduğunu anlatan Guggıarı, "İtalya'da posta idaresinin desteklediği 10 ülkenin katıldığı bir yarışma. Tayra'nın yetenekleri çok dikkat çekti. O nedenle davet ettik" diye konuştu.

        Lokumcu, önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek yarışmaya katılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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