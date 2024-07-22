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        Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil

        ANTALYA'daotelciler, son dönemde Yunan adalarının çok ucuz olduğu ve otellerin boş kaldığı yönündeki iddialara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:45
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        Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
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        ANTALYA'daotelciler, son dönemde Yunan adalarının çok ucuz olduğu ve otellerin boş kaldığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, "Yanlış bir algı yaratılıyor. 'Yok oteller boş kaldı, yok otellerde misafirden daha fazla personel var.' Böyle bir şey yok" dedi.

        Antalya'daki otelciler, son dönemde sosyal medyada Yunan adalarının çok ucuz olduğu ve otellerin boş kaldığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Geçen yıla göre yüzde 5-8 oranında kayıp yaşandığı, dolulukların yüzde 75'ten başlayıp, bölgelere göre yüzde 95'leri bulduğu açıklandı. POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, 'Otellerde misafirden daha fazla personel var' iddialarının ın saçma olduğunu belirterek, "Diyoruz ki geçen seneden daha fazla turist gelmiş Antalya'ya ama bu doluluk yansımadı. Yabancılara 108 bin konut satılmış. Birçok insan bunları tercih ediyor. İkincisi, akraba ziyaretleri var. Gelenlerin tamamı otele yansıyacak diye bir şey yok zaten. Otellerin dolulukları geçen seneye göre biraz daha düşük gidiyor, yüzde 5- 8 oranında ama bunu sadece otellerin pahalı olmasına bağlamamak lazım. Ekonomik sıkıntı da var Türkiye'de ve göz ardı etmemek lazım. İnsanların tabii ki tatile gitmek için iki defa düşünmeleri gerekiyor. İnsanlar şimdi otelleri vatan haini haline getirdi. Böyle bir şey var mı?" diye konuştu.

        DOLULUKLAR KABUL EDİLEBİLECEK DÜZEYDE

        Asgari ücret, elektrik, doğal gaz, su, gıda fiyatlarındaki ciddi artışlara dikkati çeken POYD Başkanı Saatçioğlu, "Bizim bunları bir şekilde yansıtmamız gerekiyor fiyatlara ama şu anki fiyatlara yarısını yansıtabildik sadece. Otelci yapması gerekeni zaten fazlasıyla yaptı. Bölgesel bakmak lazım. Alanya bölgesinde doluluklar geçen seneki gibi yüzde 85- 95 arasında. Bu ekonomik şartlara göre, gayet kabul edilebilecek düzey. Belek'te yüzde 90- 95 civarında. Lara- Kundu bölgesinde yüzde 85- 90, Kemer'de yüzde 75- 85 arasında. Bu bölgelerdeki otellerde iç turizm oranı da yüzde 15'i buluyor" dedi.

        ŞAMPİYONA BİTTİ, REZERVASYONLAR ARTTI

        Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da etkili olduğunu anlatan Saatçioğlu, "15 Temmuz'a kadar rezervasyonlarda azalma vardı. Ama 15 Temmuz'dan sonra artış yaşıyoruz. Bunun sebebi; insanlar sadece maç izlemedi, örneğin uçaklar ve orada çok ciddi bir ticaret de vardı. Şimdi o ticaret bittiği için hava akışı başladı. Özellikle yurt dışında yaşayan Türkler Antalya'ya gelmeye başladı. Otellere birçok yabancı plakalı araç gelmeye başladı şu anda. Ama kalış sürelerimiz de azaldı. Daha evvelden mesela 6- 7 gündü, şimdi bu 4- 5'e düştü. Sadece oteller çok pahalı oldu diye insanlar gelmemezlik yapmıyor. Bir ekonomik sıkıntı var, bu sıkıntı sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da var. Herkes ayağını, yorganına göre uzatmaya çalışıyor" diye konuştu.

        'BODRUM'DA GERÇEKTEN ABARTILI BİR FİYAT VAR'

        Kurun baskılı seyretmesi ve enflasyon gibi problemlere değinen Hakan Saatçioğlu, anlatıldığı gibi otellerin boş olduğuna dair bir durumun Antalya için söz konusu olmadığını kaydetti. Bodrum ve Ege için durumun farklı olabileceğini belirten Saatçioğlu, Bodrum'daki fiyatların Antalya'ya göre daha yüksek olduğunu, asıl sorunun otel dışındaki restoranlardaki fahiş fiyatlardan kaynaklandığını söyledi. Burada otelci ile restoranları ayırmak gerektiğini dile getiren Saatçioğlu, "Otelcileri restorancılarla, kafecilerle, taksicilerle aynı kefeye koymak, bizi rahatsız ediyor. Yunan adalarından yemek paylaşılıyor, şu kadar euro, bunu Türkiye'de yeseniz, işte şu. Bodrum'da gerçekten abartılı fiyat farkı var. Orada haklı ama bu durumun otelciyle alakası yok. Otelciyle diğerlerini ayırmak gerekiyor. Antalya'da otellerin her şey dahil için ödediği paraya bakılsın, sanki çok yüksek fiyat verdiğini zannediyor millet. Yanlış bir algı yaratılıyor. Yazık, günah, 'Yok oteller boş kaldı, yok otellerde misafirden daha fazla personel var'. Böyle bir şey yok ve geçen seneki doluluklardan bir tık daha düşük gidiyoruz" dedi.

        ANTALYA 6 MİLYONU AŞTI

        Antalya'nın yüksek sezonun ilk ayı olan haziran sonu itibarıyla 6 milyon turist sayısını aştığını belirten 5 yıldızlı otel genel müdürü İsmail Çağlar ise savaşlar, futbol şampiyonası, Alman tur operatörünün iflası, ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin de ilk 6 ayda elde ettiği 28 milyar dolarlık gelirle '60 milyon turist 60 milyar dolar gelir' hedefine ilerlediğini söyledi. Antalya'nın da haziran sonunda 6 milyon 173 turist sayısına ulaştığını açıklayan Çağlar, "Bu da sevindirici bir rakam. Geçen seneye göre, yüzde 13 artış var. Fakat otelcilerden, meslektaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla gelen turist sayısı ile rezervasyon sayılarında uyumsuzluk söz konusu. Tabii malum Antalya'da çok yerleşik yabancı var. Yine villa, günlük ev kiralama olayları var. Bunlar için yasa çıktı. Denetlemeler başladı. İnşallah bunlar da önümüzdeki yıllarda sonlanır. Çok fazla günlük, apart kiralama uygulamalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Yerleşik yaşamaya başlayan birçok yabancı da otellere yansımadığı gibi halkın içine karışıyor. Kundu bölgesindeki birçok otel dolu. Manavgat Side bölgesine ciddi anlamda doluluklar var" diye konuştu.

        YATAK SAYISI HER YIL ARTIYOR

        Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (ANTOPD) Başkanı Alp Özel de havalimanındaki turist sayısındaki artışa karşın otellerdeki doluluk oranının düşüşünü, her yıl artan yatak kapasitesine bağladı. Geçen yıla göre otellerin doluluk oranında düşüş olduğunu belirten Özel, "Şöyle ki bu bir arz- talep ilişkisi, arza sunduğumuz yatak sayısıyla ilgili. Rekor kırdığımız 2019'dan bu yana oda- yatak sayımız ciddi artış gösterdi. Basit hesaplara göre, yüzde 20'lik yatak kapasitesi artışı oldu. 2019'da 15,5 milyon turist ama yatak kapasitesi yüzde 20 artmış, talep aynı düzeyde kalıyor ve kapasitenin yüzde 20'sini boş geçireceği anlamına gelir. Talebi çoğaltmak için bakanlığımızın çok ciddi çalışması var. Pazar çeşitliliği, ciddi bir reklam kampanyası yurt dışında yürütülüyor. Doğru bir iştir ve bizim talebi çoğaltmamız lazım. Şimdi bu boşluklar ne yazık ki hepimizde var" dedi.

        'BUNLARA ÇOK ŞAŞIRIYORUZ'

        Özellikle iç pazarda tatil planlarının ağırlıklı Kurban Bayramı döneminde yapılmasının etkili olduğunu anlatan Özel, Yunan adalarıyla ilgili ucuz algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:

        "Bakıyorum şimdi kaldıkları yerlere, gayet mütevazı, ucuz pansiyonlar. Diyor ki '50 euroya kaldık.' 50 euroya Antalya'da da kalabileceği birçok tesis var. Ondan sonra 'Şu kadar parayı, şu restoranda yemek yedik. Çok güzel sokak üzerinde bulunan bir restoran.' Türkiye'de de bunu yersin, Kaleiçi'nde birçok restoranda bu fiyatlarla yemek yiyebilirsin. Feribotla gidiyor. 4 saat feribot kuyruğunda bekliyor. 5 saat plajlardan ücret alınmıyor. Burada da ücretsiz plajlar var. Lara'da, Konyaaltı'nda, Kemer'de, her yerde ücretsiz plajlar var. Oradaki sıradan bir restoranı buranın çok lüks restoranıyla, oradaki pansiyon tarzı bir oteli buranın 5 yıldızlı oteliyle karşılaştırıyor. Bunlara çok şaşırıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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