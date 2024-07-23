Türk bayraklarını çöpe atanlar araştırılıyor

ANTALYA'da çöp konteynerine Türk bayraklarını atan kişi ya da kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda meydana geldi. Sokaktaki çöp konteynerinde Türk bayrakları olduğunu gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, konteynere bayrakları atanların kim ya da kimler olduğunu belirlemek için bölgeye olay yeri inceleme ekibi istedi. Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmada bayraklar üzerinde parmak izine rastlamadı. Çöp konteynerinin yakınında bulunan Hüseyin Ak İlkokulu'nun kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bayrakları delil torbasına koyarak bölgeden ayrıldı. Polis, Türk bayraklarını atan kişi ya da kişileri belirleme çalışmalarını sürdürüyor.