Doktorların 'Yürüyemezsin' dediği Tarık, halterde Türkiye şampiyonu oldu

ANTALYA'da kullandığı motosikletle kaza yaptıktan sonra doktorların bir daha yürüyemeyeceğini söylediği Tarık Akat (26), halterle yaşama tutundu. Akat, daha önce 2 kez gümüş madalya kazandığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda bu kez 140 kilo kaldırıp altın madalyanın sahibi oldu.

Antalya'da babasının motosikletine ilgi duyan Tarık Akat, 18 yaşına geldiğinde yarış motosikleti aldı. Akat, kullandığı motosikletle 29 Nisan 2021'de, kendisini bir aracın sıkıştırması sonucu kaza yaptı. Yaralanan ve vücudunun farklı noktalarında kırıklar oluşan Akat, bir dizi ameliyat geçirdi. Özellikle sağ bacağından ağır yaralanan Akat'a doktorlar, artık yürüyemeyeceğini söyledi. Hayatı değişen Akat, tekrar ayağa kalkabilmek için spor ve fizik tedaviyle büyük mücadele verdi. Çabaları sonucu 2,5 ayda tekrar adım atmaya başlayan Akat, sonrasında haltere başladı. Akat, 2 ay gibi kısa sürede hazırlanıp katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 2 yıl üst üste gümüş madalyanın sahibi oldu. Akat, bu yıl da Ankara'da yapılan şampiyonada ise 140 kilo kaldırıp, altın madalya kazandı.