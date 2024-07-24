Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Doktorların 'Yürüyemezsin' dediği Tarık, halterde Türkiye şampiyonu oldu

        ANTALYA'da kullandığı motosikletle kaza yaptıktan sonra doktorların bir daha yürüyemeyeceğini söylediği Tarık Akat (26), halterle yaşama tutundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktorların 'Yürüyemezsin' dediği Tarık, halterde Türkiye şampiyonu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da kullandığı motosikletle kaza yaptıktan sonra doktorların bir daha yürüyemeyeceğini söylediği Tarık Akat (26), halterle yaşama tutundu. Akat, daha önce 2 kez gümüş madalya kazandığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda bu kez 140 kilo kaldırıp altın madalyanın sahibi oldu.

        Antalya'da babasının motosikletine ilgi duyan Tarık Akat, 18 yaşına geldiğinde yarış motosikleti aldı. Akat, kullandığı motosikletle 29 Nisan 2021'de, kendisini bir aracın sıkıştırması sonucu kaza yaptı. Yaralanan ve vücudunun farklı noktalarında kırıklar oluşan Akat, bir dizi ameliyat geçirdi. Özellikle sağ bacağından ağır yaralanan Akat'a doktorlar, artık yürüyemeyeceğini söyledi. Hayatı değişen Akat, tekrar ayağa kalkabilmek için spor ve fizik tedaviyle büyük mücadele verdi. Çabaları sonucu 2,5 ayda tekrar adım atmaya başlayan Akat, sonrasında haltere başladı. Akat, 2 ay gibi kısa sürede hazırlanıp katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 2 yıl üst üste gümüş madalyanın sahibi oldu. Akat, bu yıl da Ankara'da yapılan şampiyonada ise 140 kilo kaldırıp, altın madalya kazandı.

        'ASLA PES ETMEDİM'

        Yüzde 52 engelli olan Tarık Akat zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "3 sene önce motosikletimle trafik kazası geçirdim. Sonrasında uzun bir hastane süreci oldu. Tedavi sürecimde doktorlarım bana bir daha yürüyemeyeceğimi söyledi. Ben asla pes etmedim, spor ve fizik tedavi ile çok çabaladım. Kendimi daha iyi bir konuma getirdim ve engelli halter branşına başladım. 2022 ve 2023'te Türkiye 2'ncisi oldum. Bu sene de Türkiye şampiyonu oldum" dedi.

        'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK İÇİN ÇABALIYORUM'

        Hedeflerine ulaşmak için çalıştığını belirten Akat, "Bu sene 140 kilo kaldırarak şampiyon oldum. Çok iyi hazırlanamadım ama kendi kategorimde 10 kişiyi geride bıraktım. Şimdi daha iyi bir çalışma ile Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çabalıyorum. Asla pes etmiyorum, hedeflerime ulaşabilmek için daha çok çalışıyorum. Engel bedenimizde değil, kendi içimizde. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"

        Benzer Haberler

        Bisiklet Antalya Grubu, trafik kurallarına dikkati çekmek için pedal çevird...
        Bisiklet Antalya Grubu, trafik kurallarına dikkati çekmek için pedal çevird...
        Alanyaspor, Almanya'dan Bera Çeken'i transfer ettiğini açıkladı
        Alanyaspor, Almanya'dan Bera Çeken'i transfer ettiğini açıkladı
        Antalya'da belediye çalışanı içinde altın ve para bulunan çantayı sahibine...
        Antalya'da belediye çalışanı içinde altın ve para bulunan çantayı sahibine...
        Alanya'da gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 835 bin lira para cezası...
        Alanya'da gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 835 bin lira para cezası...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'n...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'n...
        Antalya'da telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        Antalya'da telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı