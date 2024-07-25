Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'ya tatile gelen uzman çavuş, denizde boğuldu

        ANTALYA'nın Finike ilçesine ailesiyle tatile gelen Mardin Jandarma Özel Harekat Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Olgun (33), yüzmek için girdiği denizde boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:07 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'ya tatile gelen uzman çavuş, denizde boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Finike ilçesine ailesiyle tatile gelen Mardin Jandarma Özel Harekat Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Olgun (33), yüzmek için girdiği denizde boğuldu.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Finike ilçesi Mağaralı Koyu’nda meydana geldi. Tatilini geçirmek için Finike'ye gelen Mardin Jandarma Özel Harekat Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Olgun, yüzmek için eşi ve 2 çocuğuyla Mağaralı Koyu'na gitti. Bir süre yüzen Olgun'un su üzerinde hareketsiz olduğunu görenler, müdahale ederek kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri gelerek, Olgun'a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Olgun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olgun, Finike Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Antalya Adli Tıp Kurumu'nda sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Olgun'un cansız bedeni, yeğenine teslim edildi. Mehmet Olgun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Batman'ın Gerçüş ilçesi Kayapınar köyüne gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Galatasaray'da ayrılık!
        Galatasaray'da ayrılık!
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        Anadolu'nun ilk kaya mescidi!
        Anadolu'nun ilk kaya mescidi!
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Grönland ve Kanada arasında yeni bir kıta keşfedildi!
        Grönland ve Kanada arasında yeni bir kıta keşfedildi!
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Gelen var, giden yok!
        Gelen var, giden yok!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi

        Benzer Haberler

        Antalya'da yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu
        Antalya'da yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu
        Böbreğiyle kızına ikinci kez 'can' oldu
        Böbreğiyle kızına ikinci kez 'can' oldu
        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Yusuf Hacısüleyman seçildi
        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Yusuf Hacısüleyman seçildi
        Antalya'da kendisine zarar veren kişiye özel harekat polisleri müdahale ett...
        Antalya'da kendisine zarar veren kişiye özel harekat polisleri müdahale ett...
        Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Alanyalı, gazetecilerle buluştu
        Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Alanyalı, gazetecilerle buluştu
        Burdur'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
        Burdur'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı