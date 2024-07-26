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        Altın Portakal'da jüri başkanı Ferzan Özpetek

        EKİM ayında düzenlenecek olan 'Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Film Yarışması' jüri başkanlığını, daha önce 'Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü' de alan yönetmen, senarist Ferzan Özpetek yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:09 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:10
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        Altın Portakal'da jüri başkanı Ferzan Özpetek
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        EKİM ayında düzenlenecek olan 'Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Film Yarışması' jüri başkanlığını, daha önce 'Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü' de alan yönetmen, senarist Ferzan Özpetek yapacak.

        İlki 1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan ve Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, geçen sene Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filmiyle ilgili tartışmaların ardından iptal edildi. 60'ıncısı yapılamayan festivalin bu sene gerçekleştirileceğini, geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek açıkladı. Böcek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Türkiye'nin en önemli sinema festivali ve Antalya'mızın da gururu olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 5-12 Ekim 2024 tarihleri arasında belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ulusal ve uluslararası alanda festivalimiz ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu yıl festivalimizin sanat direktörlüğünü Sayın Deniz Yavuz yürütecektir. Tüm sinemaseverleri, sinemanın ışığı altında festivalimizde buluşmaya davet ediyorum."

        Bu yıl gerçekleştirilecek festivalin 'Ulusal Film Yarışması' jüri başkanlığını ise daha önce birçok ödülün sahibi olan ve 2018'de 'Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü' de alan yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek üstlenecek. Jüri üyelerinin ise ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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