Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kirlilik oluşturan 34 deniz aracına 101 milyon lira ceza

        ANTALYA'nın 640 kilometrelik kıyı şeridi, özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu bugünlerde yakından izleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:44 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kirlilik oluşturan 34 deniz aracına 101 milyon lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın 640 kilometrelik kıyı şeridi, özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu bugünlerde yakından izleniyor. Her gün sabah ve akşam olmak üzere 81 noktadan alınan numunelerle analiz edilen deniz suyunun temiz olduğu raporlandı. Denizi kirleten 34 deniz aracına ise toplam 101 milyon lira ceza uygulandı.

        Turizm kenti Antalya, 640 kilometrelik sahili, 650 bin yatak kapasitesiyle her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Kentin sahilleri, koyları tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Türkiye'deki 567 mavi bayraklı plaj ve işletmenin 233'ünü elinde bulundurarak liste başı olan kentin deniz ve kıyılarının temizliği de yakından izleniyor.

        TEKNELERE ANİ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, her sabah tatilcilerin ve kentte yaşayanların yüzmek için tercih ettiği noktalarda temizlik devriyesi yapıyor. Koylar, sahile yakın adalar ve açıkta gerçekleştirilen deniz yüzeyi temizliğinde deniz süpürgesi aracı kullanılıyor. Deniz süpürgesiyle katı atıklar toplanıyor. Katı atıkların yanı sıra, bazı tekne ve gemilerden denize bırakılan sıvı ya da katı atıklar da yakından izleniyor. İhbar ya da elektronik gemi denetleme sisteminden gelen bilgiler doğrultusunda teknelere ani denetimler gerçekleştiriliyor.

        Toros 07 isimli denetim teknesi, 28 knot tepe hıza sahip. Yüksek süratli tekne, gece görüşü ve radar sistemleriyle sürekli takip yapabiliyor. Uzunluğu 13,8 metre, genişliği ise 3,95 metre olan tekne, 840 beygir gücüne ve tüm denetim sahasını kapsayacak yakıt kapasitesine sahip. İhbar gelen noktaya hızla ulaşan tekne, çok sayıda çevre kirliliğini de yerinde tespit etti. Ekipler 1 yıl içerisinde denizi kirlettiğini tespit ettikleri 34 tekneye 101 milyon lira para cezası uyguladı.

        NUMUNELER ALINIP HER GÜN ANALİZLER YAPILIYOR

        Deniz suyunun temizliği hem kıyıdan hem açıktan 81 noktadan her sabah ve akşam saatlerinde numuneler alınarak, laboratuvarlarda analiz ediliyor. Analiz örnekleri bir önceki gün alınan verilerle karşılaştırılarak değişimler anlık olarak da takip ediliyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, kentin her bir noktasında çevre düzenleme ve temizliğe çok dikkat ettiklerini söyledi. Antalya'nın denizinin çok kalabalık olmasına rağmen analiz sonuçlarına göre temiz olduğunu belirten Atasoy, “Günübirlik teknelerin, motor yatların, denize girilen koylarda rutin denetimler yapıyoruz. Deniz süpürgemiz fiziksel çöpleri topluyor. Kurban Bayramı’nda günde 50 kilogram çöp topladık deniz yüzeyinden. Yaz olduğu için bu yoğun dönemde ekiplerimiz deniz sorumluluk alanlarımızda çalışıyor" dedi.

        'DENİZE GİRİLEMEYECEK HERHANGİ BİR YER YOK'

        Antalya'nın cazibe merkezi olmasının en büyük nedenlerinden birinin deniz olduğunu belirten Atasoy, “233 mavi bayrakla dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip kentiyiz. Fiziksel olarak toplanan deniz çöplerinin yüzde 80'i plastik atıklar. Piknik ve mesire alanlarında bırakılan çöpler bir şekilde denize ulaşıyor. Denizi kirlettiği tespit edilen 34 deniz aracına da geçen yıl 101 milyon liralık ceza yazıldı. En önemlisi de mikrobiyolojik kirlilik. İnsan sağlığını doğrudan etkileyecek kirliliği tespit için 81 noktadan numune alıp tahlili yapılıyor. Çok rahatlıkla söyleyebilirim, sorumluluk alanlarımızda vatandaşımızın denize giremeyeceği herhangi bir yer yok" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
        Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Olimpiyat için parmağını kestirdi
        Olimpiyat için parmağını kestirdi
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!

        Benzer Haberler

        Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Alanya'da motosikletin çarptığı Ukrayna uyruklu yaya öldü
        Alanya'da motosikletin çarptığı Ukrayna uyruklu yaya öldü
        Antalya'da tekne kazasında ölen eski ATSO Başkanı Bahar anıldı
        Antalya'da tekne kazasında ölen eski ATSO Başkanı Bahar anıldı
        Biriket Nalburiyeciler İnşaat Malzemeleri ve Harfiyatçılar Odası'nda olağan...
        Biriket Nalburiyeciler İnşaat Malzemeleri ve Harfiyatçılar Odası'nda olağan...
        Antalya'da telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        Antalya'da telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması Antalya'da protesto edil...
        Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması Antalya'da protesto edil...