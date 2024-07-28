Antidepresan kullananların yüzde 43'ünde yan etki görüldü

AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Coşkun Usta, antidepresanların kontrolsüz kullanımının intihara kadar sürükleyen yan etkileri olduğunu belirterek, "100 kişiden 43'ünde yan etki gözlendi. Yan etkilerin yüzde 75'i kadınlarda görüldü" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Coşkun Usta, majör depresif bozukluk gibi bazı duygudurum bozukluklarını, anksiyete bozukluklarını ve kronik ağrı durumlarını tedavi etmek için kullanılan antidepresanların yan etkileriyle ilgili bir çalışma yaptı. Kentteki özel hastaneler başta olmak üzere 200 kişiyi seçerek izlemeye alan Prof. Dr. Usta ve ekibi, yan etkilere yönelik çalışmayı tamamladı. Çalışma sonunda reçetesiz de satılan antidepresanların yan etkilerinin yüzde 75'inin kadınlarda görüldüğü ve 100 kişiden 43'ünde yan etki görüldüğü saptandı.

Prof. Dr. Coşkun Usta, antidepresan ilaçların basit ilaçlar olmadığını söyledi. Bu ilaçların sadece beyni değil, tüm vücudu etkileyecek nitelikte bir ilaç olduğunu kaydeden Prof. Dr. Usta, "İşin ilginç yanı böyle bir ilaç hala reçetesiz satılabiliyor. Değişik yan etkilere sahip bu türden ilaçların asla reçetesiz satılmaması lazım. Çok yaygın kullanılıyor" ifadelerini kullandı. DÜNYADA ÇOK YAYGIN Antidepresan ilaçların bilinenin aksine yalnızca depresyon durumunda kullanılmadığını, yeme bozuklukları, uzun süreli kronik ağrılar ve anksiyete tedavilerinde de kullanıldığını belirten Prof. Dr. Usta, "Dünyada 250 milyon yani ABD nüfusu kadar depresif insan var. Buna anksiyete, yeme bozukluğu, kronik ağrılı hastaları dahil edince dünyada çok yaygın kullanılan bir ilaç olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

İLACI KULLANANLARIN YÜZDE 43'ÜNDE YAN ETKİ Çok sık kullanılan antidepresan ilaçlarının kullanım durumuna ilişkin çalışma yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Coşkun Usta, "İlacın yan etkisinin ortaya çıkmasında yaş grubu, cinsiyet, beslenme durumu gibi çok farklı faktörler var. Sizde görülen bir yan etki bende görülmeyebilir. 200'ün üzerinde hasta üzerinde çalışıldı. Toronto ölçeğinde belirledik. 100 hasta kullandıysa bu ilacı 43'ünde yan etki ortaya çıktı. Ne kadar sıklıkla görüldüğüne de baktık, bu yan etkilerin. Gördüğümüz tablo ilginçti. Yüzde 50'sinde beyin, yüzde 30'unda sindirim sistemi, yüzde 15'inde cinsel işlev problemleri ortaya çıkıyor. Yan etkilerin yüzde 75'i kadınlarda ortaya çıkıyor" dedi.