Deniz kirliliğini önlemek için Malta Adası'ndan büyük alan 24 saat izleniyor

ANTALYA'da 2022 yılında kıyılarda zift kirliliği görülmesi ve kaynağının tespit edilememesinin ardından hayata geçirilen elektronik gemi denetim sistemi, denizdeki hareketliliği 22 kamerayla 24 saat izliyor. 237 kilometrekarelik Malta Adası'ndan daha büyük alanı sürekli denetleyen sistemin denizi kirlettiğini tespit ettiği 34 gemiye cezai işlem uygulandı.

Turizm kenti Antalya, 640 kilometrelik sahiliyle her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Kentin birbirinden farklı özelliğe ve güzelliğe sahip sahilleri ile koyları ise hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Antalya kıyıları aynı zamanda deniz araçlarına da eşlik ediyor. Lüks tekneler, yatlar ve büyük gemilerin demirlediği ya da geçiş yaptığı kıyıya yakın yerler, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 24 saat izleniyor. Belediye, sorumluluk sahasını yüksek çözünürlüklü 22 kamera ile izliyor.

MALTA ADASI’NDAN BÜYÜK ALAN Gece görüş, termal ve 5 kilometre yakınlaştırma özelliği bulunan kameralarla, 320 kilometrekare alandaki tüm deniz hareketliliği Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü içindeki Elektronik Gemi Denetim Sistemi sayesinde hem kayıt altına alınıyor hem de her türlü olumsuzluk anlık olarak saha ekiplerine bildiriliyor. 24 saat boyunca yakından izlenen alan, 237 kilometrekarelik Malta Adası'ndan da büyüklüğüyle dikkati çekiyor. Olası bir kirlilik ve sorunla karşılaşılması halinde yüksek sürate sahip denetim gemileri 4-5 dakika içinde ihbar gelen noktaya ulaşabiliyor.

ZİFT KİRLİLİĞİNDEN YOLA ÇIKILDI Gemilerden açıkta bırakılan sintine başta olmak üzere her türlü katı ya da sıvı atıklar, kameralarca tespit edilebiliyor. Tüm deniz araçları hem seyir anında hem de demirlediklerinde sürekli izleniyor. Denetimlere rağmen sıvı atıklarını denize bırakanlar da oluyor. Tespit edilen bu kirlilik sonucu gemilere cezai işlem uygulanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, sistemin 2022 yılında kıyılarda görülen zift kirliliği sonrası kurulduğunu belirtti. Atasoy, "Ziftin kaynağını bulmak mümkün olamadı. Vatandaşlarımız çok etkilendi bu durumdan. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, bu tür durumlarla ilgili teknolojinin daha iyi kullanılacağı bir çalışma istedi. Türkiye'de böyle bir sistem başka hiçbir yerde yok. 22 lokasyonda yüksek çözünürlüklü, termal ve radar kameralarla tüm kirliliği tespit ediyoruz. Beşgöz Deresi'nden Göynük Çayı'na kadar olan kısmı rahatlıkla tarayabiliyoruz" dedi.