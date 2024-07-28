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        Sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti

        HAVAsıcaklığının 40 dereceye kadar ulaştığı Antalya'da serinlemek isteyenler, ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:50
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        Sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti
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        HAVAsıcaklığının 40 dereceye kadar ulaştığı Antalya'da serinlemek isteyenler, ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

        Hava sıcaklığının 40 derece, nem oranının yüzde 25 seviyelerinde seyrettiği Antalya'da kent sakinleri ile yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelenler su sıcaklığı 31 derece ölçülen denizde yüzüp, güneşlenirken, bazı aileler çocuklarıyla suda oynayıp, eğlendi. Akdeniz'in tadını çıkaranlar yine çocuklar oldu. Bazı tatilciler denizde kano yapmayı seçti. Kıyı bandı ise yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi oldu. Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan gençlerin denize atladığı görüldü. Gençler, tehlikeye aldırış etmeden kayalıktan kendilerini suya bıraktı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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