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        Antalya'da orman yangını

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:45
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        Antalya'da orman yangını
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

        Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine kara ve hava ekipleri sevk edildi. Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan müdahale ettiği yangına hava araçları da yönlendirildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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