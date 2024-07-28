Antalya'da orman yangını
ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.
Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine kara ve hava ekipleri sevk edildi. Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan müdahale ettiği yangına hava araçları da yönlendirildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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