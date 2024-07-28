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        Antalya'da orman yangını (2)

        HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYORAntalya'nın Serik ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 17:33 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:35
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        Antalya'da orman yangını (2)
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        HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

        Antalya'nın Serik ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın bölgesine uçak ve helikopterlerin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Antalya büyükşehir ve Serik belediyelerine ait su tankerleri başta olmak üzere çok sayıda kara ekibi sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozerle söndürme çalışmalarına başlandı. Jandarma ekipleri söndürme araçları dışında bölgeyi yaya ve araç girişine kapattı. Seyrek halde yerleşim yerleri ile seraların bulunduğu bölgedeki yangının söndürülmesine yönelik havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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