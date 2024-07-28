Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da orman yangını (3)

        YANGINDEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİNDEN KAYNAKLANDIAntalya'nın Serik ilçesinde orman yangının devam ettiği bölgeye giderek incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, ilk belirlemelere göre yangının devrilen elektrik direğindeki kabloların temas etmesi ile oluşan kıvılcımdan kaynaklandığı açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 20:50 Güncelleme: 28.07.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da orman yangını (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YANGINDEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİNDEN KAYNAKLANDI

        Antalya’nın Serik ilçesinde orman yangının devam ettiği bölgeye giderek incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, ilk belirlemelere göre yangının devrilen elektrik direğindeki kabloların temas etmesi ile oluşan kıvılcımdan kaynaklandığı açıkladı.

        VALİ ŞAHİN: 60 HEKTAR ETKİLENDİ

        Yangında 60 hektar alanın etkilendiğini belirten Vali Şahin, “Kontrol altında alındı denebilir. Çünkü rüzgar kesti. Yoğun şekilde müdahale ediyoruz. 500’ün üzerinde personelimiz hem jandarmadan hem ilçe ve büyükşehir belediyesinden hem tabii ki orman ve AFAD ekiplerimiz müdahale ediyor. Havada 8 uçağımız, 6 helikopterimiz var. Ayrıca 70’in üzerinde de arazöz, sizler de görüyorsunuz müdahale ediyor. Şu an itibarıyla rüzgar hafiflediği için büyük bir risk taşıdığını söyleyemeyiz. Kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz. Tedbirlerimiz daha çok kuzey yamaçlarında. Orada rüzgarın çıkma ihtimaline karşı bir tedbir alıyor arkadaşlarım ki yangın gece boyu tekrar canlanmasın diye. 60 hektar civarında bir alanın etkilendiğini söyleyebiliriz” dedi.

        Bölgede yanan ev olmadığını, bir evin yanma ihtimali bulunduğunu aktaran Vali Hulusi Şahin, “Ama arkadaşlarımız bakıyor oraya. Herhangi bir telef olan hayvan yok. Fakat 30 kadar evi tedbiren boşalttık. Biraz önce de vatandaşlarımız buradan geçtiler. Onları da aldık. Tedbirleri aldık. Biraz zeytinlik de zarar gördü. Sadece orman değil. Aynı zamanda dikili arazide de kayıplarımız var. Can kaybımız yok. Hastanelere gelmiş bir yaralımız yok. Bir evin yandığından bahsediliyor. Ona bakacağız. 30 kadar evi de tedbiren boşalttık” diye konuştu.

        Orman yangınını söndürme çalışmalarının 8 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz, 3 iş makinesi ve 184 personelin katılımıyla sürdürüldüğü belirtildi. Yangın bölgesinde seyrek şekilde bulunan yerleşim yerleri ve seralara alevlerin sıçramaması için ekipler yoğun şekilde mücadele ederken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek veriyor. Vatandaşlar özellikle kova ve hortumlarla alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasını önlemeye çalışırken, bazı seraların tüm çabalara rağmen hasar gördüğü öğrenildi. Orman içerisindeki asırlık çınarlar ve zeytin ağaçlarının yandığı belirtildi.

        Diğer yandan Orman Genel Müdürlüğü’nün X’teki hesabından yapılan paylaşımda, “Serik'te meydana gelen orman yangınına; 184 personel, 8 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz, 3 iş makinesi ile müdahale ediyoruz. Yeşil vatan için son alev sönene kadar mücadele ediyoruz” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!

        Benzer Haberler

        Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın kızı evlendi
        Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın kızı evlendi
        Kemer'de 13. Çukuryayla Yörük Şenliği düzenlendi
        Kemer'de 13. Çukuryayla Yörük Şenliği düzenlendi
        Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter'i transfer etti
        Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter'i transfer etti
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da sürdürülebilir turizm destinasyonu sertifikasyon çalışmaları baş...
        Antalya'da sürdürülebilir turizm destinasyonu sertifikasyon çalışmaları baş...
        Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı