Antalya'da orman yangını (3)

YANGINDEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİNDEN KAYNAKLANDI

Antalya’nın Serik ilçesinde orman yangının devam ettiği bölgeye giderek incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, ilk belirlemelere göre yangının devrilen elektrik direğindeki kabloların temas etmesi ile oluşan kıvılcımdan kaynaklandığı açıkladı.

VALİ ŞAHİN: 60 HEKTAR ETKİLENDİ

Yangında 60 hektar alanın etkilendiğini belirten Vali Şahin, “Kontrol altında alındı denebilir. Çünkü rüzgar kesti. Yoğun şekilde müdahale ediyoruz. 500’ün üzerinde personelimiz hem jandarmadan hem ilçe ve büyükşehir belediyesinden hem tabii ki orman ve AFAD ekiplerimiz müdahale ediyor. Havada 8 uçağımız, 6 helikopterimiz var. Ayrıca 70’in üzerinde de arazöz, sizler de görüyorsunuz müdahale ediyor. Şu an itibarıyla rüzgar hafiflediği için büyük bir risk taşıdığını söyleyemeyiz. Kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz. Tedbirlerimiz daha çok kuzey yamaçlarında. Orada rüzgarın çıkma ihtimaline karşı bir tedbir alıyor arkadaşlarım ki yangın gece boyu tekrar canlanmasın diye. 60 hektar civarında bir alanın etkilendiğini söyleyebiliriz” dedi.

Bölgede yanan ev olmadığını, bir evin yanma ihtimali bulunduğunu aktaran Vali Hulusi Şahin, “Ama arkadaşlarımız bakıyor oraya. Herhangi bir telef olan hayvan yok. Fakat 30 kadar evi tedbiren boşalttık. Biraz önce de vatandaşlarımız buradan geçtiler. Onları da aldık. Tedbirleri aldık. Biraz zeytinlik de zarar gördü. Sadece orman değil. Aynı zamanda dikili arazide de kayıplarımız var. Can kaybımız yok. Hastanelere gelmiş bir yaralımız yok. Bir evin yandığından bahsediliyor. Ona bakacağız. 30 kadar evi de tedbiren boşalttık” diye konuştu.

Orman yangınını söndürme çalışmalarının 8 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz, 3 iş makinesi ve 184 personelin katılımıyla sürdürüldüğü belirtildi. Yangın bölgesinde seyrek şekilde bulunan yerleşim yerleri ve seralara alevlerin sıçramaması için ekipler yoğun şekilde mücadele ederken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek veriyor. Vatandaşlar özellikle kova ve hortumlarla alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasını önlemeye çalışırken, bazı seraların tüm çabalara rağmen hasar gördüğü öğrenildi. Orman içerisindeki asırlık çınarlar ve zeytin ağaçlarının yandığı belirtildi.