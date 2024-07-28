Antalya'da orman yangını (4)

KISMENKONTROL ALTINDA

Antalya’nın Serik ilçesinde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yoğun müdahaleler sonucu kısmen kontrol altına alındı. Gün batımına kadar havadan ve karadan yangın bölgesine sortiler yaparak alevleri söndürmeye çalışan uçak ve helikopterler, havanın kararmasıyla geri çekildi. Ardından da bölgeye gece görüş özelliğine sahip iki helikopter yönlendirildi. Gece görüş özellikli helikopterler ve kara ekipleri yangına müdahaleyi sürdürüyor. Yangının söndüğü bölgelerde soğutma çalışmaları devam ederken, ekiplerin müdahaleyi yangın tamamen kontrol altına alınana kadar sürdüreceği belirtildi.