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        Antalya'da orman yangını (4)

        KISMENKONTROL ALTINDAAntalya'nın Serik ilçesinde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 23:19 Güncelleme: 28.07.2024 - 23:19
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        Antalya'da orman yangını (4)
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        KISMENKONTROL ALTINDA

        Antalya’nın Serik ilçesinde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yoğun müdahaleler sonucu kısmen kontrol altına alındı. Gün batımına kadar havadan ve karadan yangın bölgesine sortiler yaparak alevleri söndürmeye çalışan uçak ve helikopterler, havanın kararmasıyla geri çekildi. Ardından da bölgeye gece görüş özelliğine sahip iki helikopter yönlendirildi. Gece görüş özellikli helikopterler ve kara ekipleri yangına müdahaleyi sürdürüyor. Yangının söndüğü bölgelerde soğutma çalışmaları devam ederken, ekiplerin müdahaleyi yangın tamamen kontrol altına alınana kadar sürdüreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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