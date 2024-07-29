Antalya'daki orman yangınında 65 hektar kül oldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ilk tespitlere göre, devrilen elektrik direğinden kaynaklandığı açıklanan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı. Yaklaşık 65 hektarın küle döndüğü yangın bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre, devrilen elektrik direğindeki kabloların temas etmesi ile oluşan kıvılcımdan kaynaklandığı açıklanan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının fark edilmesi sonrası bölgeye hızla kara ve hava ekipleri yönlendirildi. 8 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz, 3 iş makinesi ve 184 personelin katıldığı yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürüldü.

30 EV TAHLİYE EDİLDİ Yerleşim yerleri ve tarım alanlarının bulunduğu bölgede bulunan 30 ev tahliye edildi. Bölge halkı, ekiplerin yardımıyla hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Alevlerin arasında kalan bir kirpi çevredekiler tarafından yanmaktan kurtarılırken, bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgede yaşayanlar, alevlerin evlerine yaklaşmasını önlemek için kova ve hortumlarla yangına müdahale etmek için çabaladı. Yangın bölgesinde evleri bulunanların yakınlarına ulaşamayanlar ise olay yerine gelerek, telaşla yakınlarını aradı.