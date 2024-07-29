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        Antalya'daki orman yangınında 65 hektar kül oldu

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde ilk tespitlere göre, devrilen elektrik direğinden kaynaklandığı açıklanan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:25
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        Antalya'daki orman yangınında 65 hektar kül oldu
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde ilk tespitlere göre, devrilen elektrik direğinden kaynaklandığı açıklanan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı. Yaklaşık 65 hektarın küle döndüğü yangın bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor.

        Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre, devrilen elektrik direğindeki kabloların temas etmesi ile oluşan kıvılcımdan kaynaklandığı açıklanan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının fark edilmesi sonrası bölgeye hızla kara ve hava ekipleri yönlendirildi. 8 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz, 3 iş makinesi ve 184 personelin katıldığı yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürüldü.

        30 EV TAHLİYE EDİLDİ

        Yerleşim yerleri ve tarım alanlarının bulunduğu bölgede bulunan 30 ev tahliye edildi. Bölge halkı, ekiplerin yardımıyla hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Alevlerin arasında kalan bir kirpi çevredekiler tarafından yanmaktan kurtarılırken, bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgede yaşayanlar, alevlerin evlerine yaklaşmasını önlemek için kova ve hortumlarla yangına müdahale etmek için çabaladı. Yangın bölgesinde evleri bulunanların yakınlarına ulaşamayanlar ise olay yerine gelerek, telaşla yakınlarını aradı.

        CAN KAYBI YOK

        Bölgeye giden Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının ilk belirlemelere göre devrilen elektrik direğinden çıktığını açıkladı. Tedbir amacıyla 30 evin boşaltıldığını aktaran Vali Şahin, yangında ormanın yanı sırada ekili, dikili arazilerin de zarar gördüğünü söyledi. Gün batımına kadar havadan ve karadan yangın bölgesine sortiler yaparak alevleri söndürmeye çalışan uçak ve helikopterler, havanın kararmasıyla geri çekildi. Ardından da bölgeye gece görüş özelliğine sahip iki helikopter yönlendirildi. Gece görüş özellikli helikopterler ve kara ekipleri, sabaha kadar alevlerle mücadeleyi sürdürdü. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 65 hektar alanı etkileyen yangın, kısmen kontrol altına alındı. Yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesinin sürdüğü, kontrol altındaki noktalarda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı da belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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