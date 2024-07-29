Antalya'daki orman yangını kontrol altında (2)

Antalya'nın Serik ilçesinde ilk tespitlere göre devrilen elektrik direğinden kaynaklandığı açıklanan orman yangını, kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangını gün boyu süren etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi. Yangında 81 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi.

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