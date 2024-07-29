Antalya'daki orman yangını kontrol altında (3)
ODİREK TESPİT EDİLDİAntalya'nın Serik ilçesinde 81 hektar ormanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının başlamasına neden olan elektrik direği de tespit edildi.
ODİREK TESPİT EDİLDİ
Antalya'nın Serik ilçesinde 81 hektar ormanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının başlamasına neden olan elektrik direği de tespit edildi. Dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ahşap elektrik direğinin devrildiği, kopan tellerin direkten yaklaşık 50 metre uzaklıkta yere temas ederek kıvılcım oluşturduğu ve yangını başlattığı belirlendi. Yangına neden olan direkle ilgili ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.