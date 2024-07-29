Antalya'daki orman yangını kontrol altında (3)

ODİREK TESPİT EDİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde 81 hektar ormanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının başlamasına neden olan elektrik direği de tespit edildi. Dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ahşap elektrik direğinin devrildiği, kopan tellerin direkten yaklaşık 50 metre uzaklıkta yere temas ederek kıvılcım oluşturduğu ve yangını başlattığı belirlendi. Yangına neden olan direkle ilgili ekipler tarafından çalışma başlatıldı.