Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış; İstanbul'da milyon lirayı geçiyor

ANTALYA Özel Okullar Birliği Sözcüsü Kenan Çelik, yerel ve zincir gruplar olarak ikiye ayrılan özel okulların fiyatlarında bu yıl yüzde 150'yi geçen artışlar olduğunu belirterek, Antalya'da yerellerde 180-280 bin TL, zincirlerde 280-500 bin TL arasındaki fiyatların, İstanbul'da milyonu geçtiğini açıkladı.

Antalya Özel Okullar Birliği Sözcüsü ve ATSO 48'inci Eğitim Faaliyetleri Meslek Komitesi'nden meclis üyesi Kenan Çelik, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde özel okulların fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi. Özel okullarda en temel gider kaleminin eğitim-öğretim ve yemek bedelleri olduğunu belirten Çelik, “Özellikle ilkokul, ortaokul ihtiva eden okullar, fiyatlara yemeği de ekliyor. Bunun dışında yayın, genel gider, kıyafet ve servis şeklinde diğer giderler var. Bazı okullar servis ücretini okul ücretine dahil ederek fiyat açıklıyor. Bazı okullar velilerle servis firmalarını buluşturuyor. Antalya'da özel okulları ve ücretlerini, servis, kıyafet hariç iki kategoride ayırabiliriz. Yerel okullar dediğimiz birinci grupta fiyatlar 180 bin TL ile 280 bin TL arasında değişiyor. İkinci grup zincir okullarda ise 280 bin TL ile 500 bin TL arasında. Servis ve kıyafet ücretleri ayrı olmak üzere. Bunları KDV dahil rakamlar olarak belirtebiliriz" dedi.

ÖZEL OKUL ORANI YÜZDE 12'YE DÜŞTÜ Türkiye'de üç yıl öncesine kadar çok hızlı ivmeyle artan özel okulların okullaşma oranının yüzde 17-18'lere kadar ulaştığını söyleyen Kenan Çelik, “Ama salgının etkileriyle gereğinden fazla özel okul açılması, özel okulcuları olumsuz etkiledi. Bazı kapanmalar, el değiştirmeler oldu, küçülmeler oldu. Şu an Türkiye'de özel okullaşma oranı yüzde 11-12 bandına düştü. Türkiye'de böyleyken Antalya'da ise son iki-üç yıldır özel okullarla ilgili pozitif bir durum gelişti. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bu iki ülkeden vatandaşların Antalya'ya yönelmesi özel okulları pozitif etkiledi" diye konuştu.

ANTALYA'DA RUS-UKRAYNALI ÖĞRENCİLERİN ETKİSİ Antalya ile ilçelerine göç eden Rus ve Ukraynalı ailelerin çocuklarının yanı sıra İran'dan da göç alındığını belirten Çelik, "Tüm bu ailelerin geneli özel okulları tercih etti. Geçici ikametgah ve misafir öğrenci statüsünde bu öğrenciler, Antalya'daki okullarda eğitim-öğretim hayatına devam edebiliyor. Tabii dil ciddi bir problem. Ana dili Türkçe olan çocuklarla aynı sınıfta bulundurmak ve eğitim-öğretim yapma zorlukları çok ciddi boyutlarda. Hem özel okullarda hem devlet okullarında bu yaşandı, yaşanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL YÜZDE 100, ANKARA YÜZDE 60 DAHA PAHALI Özel okul fiyatlarına ilişkin Türkiye'nin diğer illerindeki durumu da anlatan Kenan Çelik, “Antalya baz alındığında özel okul fiyatları İstanbul'da en az yüzde yüz 100 oranında artar. Yani ikinci grup dediğimiz zincir okullar milyonu aşıyor. İzmir, Antalya ile neredeyse aynı gibi. Ankara yine yüzde 60 oranında daha pahalı. Konya, Kütahya ya da Sivas'ı ele aldığınızda, bizim ücretlerimizin biraz daha altında seyrederler. Çünkü Antalya'da son iki üç yılda iş yeri, konut kiralarında da ciddi artışlar oldu. Yani şehrin nüfusunun büyüklüğü ve maliyet artışları söz konusu" dedi.

FİYAT ARTIŞI YÜZDE 150'Yİ GEÇİYOR Geçen yıla göre özel okul fiyatlarındaki artış oranının yüzde 150'yi geçtiğini söyleyen Çelik, “Tabii bu artış kayıtları da etkiliyor. Bu ücretleri ödeyemeyen veliler devlet okullarına geçmeyi tercih ediyor veya bütçelerine daha uygun okul arıyorlar. Bu konuda devletimiz 'Belli bir oranda (yüzde 65) artış yapabilirsiniz' açıklaması yaptı. Ama maalesef gerçek fiyatlar o oranı karşılamıyor. Bütün özel okulcular ürününü satmak ister, öğrenci azalsın istemez. Ancak devletimizin açıkladığı artış oranıyla özel okulculuğu sürdürebilmek çok kolay değil" diye konuştu.

'YEREL OKULLARI TERCİH EDİN' Kenan Çelik, çocuklarını özel okula göndermek isteyen velilere şu uyarılarda bulundu: “Özel okul seçiminde velilerimize ilettiğim şey şu; çocuklarınızın eğitimi çok önemli. Çocuklarınız her şeyimiz, çocuklarınızın eğitimiyle ilgili karar verirken lütfen reklamlarda okulların sizin görmenizi istediği şeyleri önünüze koyduğunu unutmayın. Mutlaka okulun içine gidin. Kurucusuyla konuşun. Onunla tartışın, çocuğunuzu yetiştirmek, büyütmek istediğiniz, felsefenize uygun bir okul mu, değil mi, ona bakın. Ben yerel okulları ve kurucusunun eğitimci olduğu okulları tercih etmelerini şiddetle tavsiye ediyorum."