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        Antalya'da konser veren Ricky Martin: Yeniden Türkiye'de sahne aldığım için çok mutluyum

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde dünyaca ünlü Porto Rikolu sanatçı Ricky Martin konser verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:06 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:10
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        Antalya'da konser veren Ricky Martin: Yeniden Türkiye'de sahne aldığım için çok mutluyum
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde dünyaca ünlü Porto Rikolu sanatçı Ricky Martin konser verdi. Ricky Martin, "Uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de sahne aldığım için çok mutluyum" dedi.

        Porto Rikolu sanatçı, yorumcu, aktör Ricky Martin, Antalya Belek'teki Regnum Carya'da 'Regnum Live in Concerts' serisi kapsamında konser verdi. Dün akşam yaklaşık 2 saat sahnede kalan Martin, sevilen şarkılarını arka arkaya seslendirdi. Türkçe olarak 'Teşekkürler Türkiye' diye seslendiği konserinde, dansları ve tavırlarıyla kendisini izleyen 2 bin 500 kişiyi hayran bırakan Ricky Martin'e, sahnede 7 kişilik dans grubu ve 9 müzisyen eşlik etti. Antalya'da 2016'da EXPO'nun açılışındaki konserin ardından Türkiye'de tekrar sahneye çıkan Ricky Martin, sevilen şarkılarından 'Maria' ile programına başladı.

        'SİZİ SEVİYORUM'

        Ricky Martin, "Uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de sahne aldığım için çok mutluyum. Bu gece hep birlikte partileyeceğiz. Bazen romantik anlar da yaşayacağız. Müzikle size biraz hayatımdan bahsedeceğim. Bu şarkıların büyük kısmı tüm dünyada bir numara oldu sayenizde. Bunun için her zaman minnettarım. İşte bu benim hikayem. Umarım keyif alırsınız. Kesinlikle çok eğleneceğim. Sizi seviyorum" diyerek hayranlarını selamladı.

        Ricky Martin, 'Shake Your Bon Bon', 'She Bangs', 'Nobody Wants to be Lonely', 'Livin'la vida Loca' gibi sevilen şarkılarını koreografiyle söyledi. 'Cup of Life' ile tamamlanan gecede Martin, en kısa sürede İstanbul'da da buluşmak üzere sahneden alkışlarla ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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