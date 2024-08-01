Antalya'da orman yangını

Serik'e bağlı Hacıosmanlar Mahallesi’ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Serik Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 eskavatör ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

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