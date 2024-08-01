Antalya'da orman yangını kontrol altında (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Antalya'nın Serik ilçesi Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Hacıosmanlar Mezarlığı'nın olduğu bölgede etkili olan yangını söndürmek için mahalleli de bidon ve kovalarla su taşıyarak yardımcı oldu. Yangında, 5 hektar alan zarar gördü.

Mahallede oturanlardan Ramazan Şimşek, "Evin içindeydim. Bir anda bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda trafonun yandığını gördüm. Mezarlığın orada yangın çıktığını gördüm" dedi.