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        Sevgilisini ve oğlunu öldüren şüpheli, ceset için çuval almaya giderken yakalanmış

        ANTALYA'da sevgilisi Aynur Çilli'yi (43) ormanda başına keser ve taşla vurarak, cinayete şahit olduğu gerekçesiyle oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de boğarak öldüren Mehmet Altın'ın (48), küçük çocuğun cesedini koymak için çuval almaya giderken jandarma tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:25
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        Sevgilisini ve oğlunu öldüren şüpheli, ceset için çuval almaya giderken yakalanmış
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        ANTALYA’da sevgilisi Aynur Çilli’yi (43) ormanda başına keser ve taşla vurarak, cinayete şahit olduğu gerekçesiyle oğlu Bulutcan Çilli’yi (8) de boğarak öldüren Mehmet Altın’ın (48), küçük çocuğun cesedini koymak için çuval almaya giderken jandarma tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi’nde meydana geldi. Sevgili olan Aynur Çilli ve Mehmet Altın, 1,5 yıl önce Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’ndeki evde kadının 2 oğluyla birlikte yaşamaya başladı. Dün sabah saatlerinde Aynur Çilli, oğlu Bulutcan Çilli ve sevgilisi Mehmet Altın, Döşemealtı’daki Duacı Mahallesi’ndeki ormana gitti. Burada çıkan tartışmada Altın, keserle Aynur Çilli’ye vurdu. Altın, oğlunun gözleri önünde kadını yere düşürdükten sonra başına taşla defalarca vurdu. Sevgilisini başını ezerek öldüren Mehmet Altın, küçük çocuğu da yanına alarak oturduğu eve gitti. Mehmet Altın, gözlerinin önünde annesini öldürdüğü Bulutcan’ı da olaya şahit olduğu gerekçesiyle boğup el, ayak ve boyun kısmını iple bağlayarak, evden çıktı.

        ARAMA YAPMAK İÇİN EVE GİDEN JANDARMA, ÇOCUĞUN CESEDİNİ BULDU

        Ormanda Aynur Çilli’nin cansız bedenini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının kimliğini belirleyen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda sevgilisi Mehmet Altın’ı yakaladı. Altın’ın evinde arama yapmak için adrese giden ekipler bu kez Bulutcan Çilli'nin öldürüldükten sonra iple bağlanan cesediyle karşılaştı.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet Altın, sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Evde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu’na, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.

        Mehmet Altın'ın, Bulutcan Çilli'nin cesedini koymak için evden çıkıp çuval almaya giderken İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Altın, ifadesinde bir süre sohbet ettiklerini, alkol alıp almama ve bazı konular yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma küfürleşmeye dönünce Aynur Çilli'nin başına keser ve taşla vurup çocuğu da yanına alarak gittiğini söylediği öğrenildi.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİ 5 DEFA EVLENMİŞ

        Mehmet Altın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Altın'ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli'nin ise 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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