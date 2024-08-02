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        Sevgilisini ve oğlunu öldüren şüpheli, ceset için çuval almaya giderken yakalanmış (2)

        OLAYYERİNDE BİR TUTAM SAÇAntalya'da Mehmet Altın'ın, sevgilisi Aynur Çilli'yi öldürdüğü Duacı'daki ormanda, kan izleri ve kadına ait olabileceği düşünülen bir tutam saç olduğu görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:20
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        Sevgilisini ve oğlunu öldüren şüpheli, ceset için çuval almaya giderken yakalanmış (2)
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        OLAYYERİNDE BİR TUTAM SAÇ

        Antalya’da Mehmet Altın'ın, sevgilisi Aynur Çilli’yi öldürdüğü Duacı'daki ormanda, kan izleri ve kadına ait olabileceği düşünülen bir tutam saç olduğu görüldü. Bölgede tarlası olan Cevat Keser, “Sabah arsamıza giderken jandarmaları gördüm. Burada birinin kadın öldürdüğünü söylediler. Jandarma bizi yaklaştırmadı. Burası çok kalabalıktı. Bana kadını öldürdükten sonra yanında bulunan çocuğu öldürdüğünü söylediler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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