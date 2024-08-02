Sevgilisini ve oğlunu öldüren şüpheli, ceset için çuval almaya giderken yakalanmış (2)
OLAYYERİNDE BİR TUTAM SAÇAntalya'da Mehmet Altın'ın, sevgilisi Aynur Çilli'yi öldürdüğü Duacı'daki ormanda, kan izleri ve kadına ait olabileceği düşünülen bir tutam saç olduğu görüldü.
OLAYYERİNDE BİR TUTAM SAÇ
Antalya’da Mehmet Altın'ın, sevgilisi Aynur Çilli’yi öldürdüğü Duacı'daki ormanda, kan izleri ve kadına ait olabileceği düşünülen bir tutam saç olduğu görüldü. Bölgede tarlası olan Cevat Keser, “Sabah arsamıza giderken jandarmaları gördüm. Burada birinin kadın öldürdüğünü söylediler. Jandarma bizi yaklaştırmadı. Burası çok kalabalıktı. Bana kadını öldürdükten sonra yanında bulunan çocuğu öldürdüğünü söylediler" dedi.
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