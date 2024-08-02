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        Sevgilisini ve oğlunu öldüren şüpheli, ceset için çuval almaya giderken yakalanmış (3)

        TUTUKLANDIAntalya'dasevgilisi Aynur Çilli'yi ormanda başına keser ve taşla vurarak, cinayete şahit olan oğlu Bulutcan Çilli'yi de boğarak öldüren Mehmet Altın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:30
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        Sevgilisini ve oğlunu öldüren şüpheli, ceset için çuval almaya giderken yakalanmış (3)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'dasevgilisi Aynur Çilli'yi ormanda başına keser ve taşla vurarak, cinayete şahit olan oğlu Bulutcan Çilli'yi de boğarak öldüren Mehmet Altın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Altın, ardından uyarıcı ya da uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi. Altın, numune alınmasının ardından jandarma ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.

        ÇİLLİ'NİN SON PAYLAŞIMI

        Diğer yandan Aynur Çilli'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkati çekti. Paylaşımda, 'En tehlikeli düşman, düşmeni bekleyen dostundur' ifadesinin yer aldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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