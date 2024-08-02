Sevgilisini ve oğlunu öldüren şüpheli, ceset için çuval almaya giderken yakalanmış (3)

TUTUKLANDI

Antalya'dasevgilisi Aynur Çilli'yi ormanda başına keser ve taşla vurarak, cinayete şahit olan oğlu Bulutcan Çilli'yi de boğarak öldüren Mehmet Altın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Altın, ardından uyarıcı ya da uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi. Altın, numune alınmasının ardından jandarma ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.

ÇİLLİ'NİN SON PAYLAŞIMI

Diğer yandan Aynur Çilli'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkati çekti. Paylaşımda, 'En tehlikeli düşman, düşmeni bekleyen dostundur' ifadesinin yer aldığı görüldü.