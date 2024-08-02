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        Sevgilisini ve oğlunu öldüren şüpheli, ceset için çuval almaya giderken yakalanmış (4)

        CENAZELERALINDIAntalya'da sevgilisi Mehmet Altın tarafından öldürülen Aynur Çilli ile oğlu Bulutcan Çilli'nin cenazeleri, kadının ağabeyi Kayhan Demirbozan ve oğlu Umutcan Çilli (19) tarafından adli tıp kurumu morgundan alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:15
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        Sevgilisini ve oğlunu öldüren şüpheli, ceset için çuval almaya giderken yakalanmış (4)
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        CENAZELERALINDI

        Antalya'da sevgilisi Mehmet Altın tarafından öldürülen Aynur Çilli ile oğlu Bulutcan Çilli'nin cenazeleri, kadının ağabeyi Kayhan Demirbozan ve oğlu Umutcan Çilli (19) tarafından adli tıp kurumu morgundan alındı. Umutcan Çilli, "Çarşamba günü annem akşama doğru kardeşimle beraber evden çıktı. Sonra bir daha kendilerinden haber alamadım. Perşembe sabahı jandarma ve polis ekipleri evimize geldi. Beni araca bindirdiler. Daha sonra Mehmet Altın'ın Doğuyaka'daki evine gittik. Orada kardeşimin cesediyle karşılaştık. Mehmet Altın bana, kardeşime ve anneme kötü davranıyor, hakaret ediyordu. Bazen kardeşime tokat atıyordu" dedi.

        Aynur Çilli ile oğlu Bulutcan'ın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Edirne'ye götürüldü. Cenazelerin, Menzilahır Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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