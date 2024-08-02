Bakan Uraloğlu: Uyardık, gerekli karşılığı bulmadığımız için erişim engeli getirdik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili, "Bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapımı devam eden Alanya- Gazipaşa Yolu Gökçebelen Tünel Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesiyle ilgili konuştu.

'GEREKLİ İŞLEMİ YAPARLARSA ERİŞİM YASAĞINI KALDIRACAĞIZ' Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.

'ONLARLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ' Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Bakan Uraloğlu, "Hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz. Birçok söylediğimiz şeyi de yerine getirdiklerini söyleyebilirim; ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor. Özellikle hem kanuni, hukuki olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.