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        Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı

        ANTALYA'da hafif ticari araç ile çarpışıp apartman bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:32 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:35
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        Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı
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        ANTALYA'da hafif ticari araç ile çarpışıp apartman bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1318 sokak ile 1319 sokak kesişiminde meydana geldi. Eşi Nurdan Milli, 2 kızı ve arkadaşının kızıyla yola çıkan Atilla Milli idaresindeki 07 BIC 093 plakalı otomobil, 1319 Sokak'tan çıkan 34 FML 644 plakalı Hasan Güren idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından site duvarını aşarak apartman bahçesine uçtu. Kazayı görenler otomobildekilere yardıma koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kolundan yaralanan Nurdan Milli ile büyük kızı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        'YAYLAYA GİDİYORDUK'

        Otomobildeki çocukların yaşadığı panik yüzlerine yansırken, hafif ticari araçta hasar oluştu. Trafik polislerinin test yaptığı 2 sürücüde de alkole rastlanmadı. Kazayı anlatan Atilla Milli, "Yolu tam yarıladığımız zaman diğer araçla çarpıştık. Çarpmayla arabanın önü döndü ve kaldırıma vurduktan sonra da apartman bahçesine uçtuk. Yaylaya gidiyorduk" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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