Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı

ANTALYA'da hafif ticari araç ile çarpışıp apartman bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1318 sokak ile 1319 sokak kesişiminde meydana geldi. Eşi Nurdan Milli, 2 kızı ve arkadaşının kızıyla yola çıkan Atilla Milli idaresindeki 07 BIC 093 plakalı otomobil, 1319 Sokak'tan çıkan 34 FML 644 plakalı Hasan Güren idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından site duvarını aşarak apartman bahçesine uçtu. Kazayı görenler otomobildekilere yardıma koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kolundan yaralanan Nurdan Milli ile büyük kızı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.