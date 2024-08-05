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        Turistin en büyük şikayeti rötar

        TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Danışmanı Hamit Kuk, havalimanlarındaki rötarlar nedeniyle haziran ayından bu yana turistlerden çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:00
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        Turistin en büyük şikayeti rötar
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        TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Danışmanı Hamit Kuk, havalimanlarındaki rötarlar nedeniyle haziran ayından bu yana turistlerden çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi. Kuk, "Daha önceleri turisti, 2 saat önceden havalimanına götürüyorduk. Şimdi 6 saat önceden götürüyoruz. Bu durum memnuniyetsizliğe neden oluyor" dedi.

        Türkiye genelinde havalimanlarındaki rötarlardan, turizm kenti Antalya'yı da olumsuz etkilendi. Bu yıl 17 milyon turist hedefleyen kentte, günde her 2 dakikada bir uçak iniş ve kalkış yapıyor. Çoğunluğu yurt dışından gelen turistler hem otellerine giderken hem de ülkelerine dönerken uzun saatler beklemek zorunda kalıyor.

        'TURİST SON DAKİKASINA KADAR TATİL YAPMAK İSTER'

        TÜRSAB Başkan Danışmanı Hamit Kuk, rötarlar nedeniyle turistten şikayet düzeyine varan geri dönüşler aldıklarını söyledi. Rötarların başladığı haziran ayından bu yana en çok şikayetin bu konuda geldiğini belirten Hamit Kuk, "Daha önceleri turisti, 2 saat önceden havalimanına götürüyorduk. Şimdi 6 saat önceden götürüyoruz. Bu durum turistte memnuniyetsizliğe neden oluyor. Turist son dakikasına kadar tatil yapmak ister" diye konuştu.

        Kent içi trafiğin de bir sorun oluşturduğunu belirten Kuk, turistlerden bu konuda çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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