Turistin en büyük şikayeti rötar

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Danışmanı Hamit Kuk, havalimanlarındaki rötarlar nedeniyle haziran ayından bu yana turistlerden çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi. Kuk, "Daha önceleri turisti, 2 saat önceden havalimanına götürüyorduk. Şimdi 6 saat önceden götürüyoruz. Bu durum memnuniyetsizliğe neden oluyor" dedi.

Türkiye genelinde havalimanlarındaki rötarlardan, turizm kenti Antalya'yı da olumsuz etkilendi. Bu yıl 17 milyon turist hedefleyen kentte, günde her 2 dakikada bir uçak iniş ve kalkış yapıyor. Çoğunluğu yurt dışından gelen turistler hem otellerine giderken hem de ülkelerine dönerken uzun saatler beklemek zorunda kalıyor.