Antalya'da orman yangını

Kemer'e bağlı Gedelme Yaylası bölgesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sarp kayalık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye ilk etapta hava araçları sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan helikopterle yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı.

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