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        Emlakçıların, 'öğretmen, doktor, avukat kazancımıza ortak çıktı' tepkisi

        TÜRKİYE'deİstanbul'dan sonra fahiş kira ve gayrimenkul satış fiyatlarıyla en çok konuşulan ikinci il olan Antalya'da, emlakçıların komisyon ve hizmet bedellerine farklı meslek gruplarından 'ortak' çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:56 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:00
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        Emlakçıların, 'öğretmen, doktor, avukat kazancımıza ortak çıktı' tepkisi
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        TÜRKİYE'deİstanbul'dan sonra fahiş kira ve gayrimenkul satış fiyatlarıyla en çok konuşulan ikinci il olan Antalya'da, emlakçıların komisyon ve hizmet bedellerine farklı meslek gruplarından 'ortak' çıktı. Emlakçılar, aralarında öğretmen, doktor, avukat, akademisyenlerin de olduğu bazı kişilerin, kendilerine pay verilmesi halinde alıcı ve satıcı bulunması noktasında yardımcı olacaklarını söyleyenlerden dert yandı.

        Turizm kenti Antalya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yoğun göç aldığı için gayrimenkulde fahiş kira ve satış rakamları uzun süre tepki çekti. Kent, İstanbul'dan sonra Türkiye'deki en pahalı şehir oldu. 'Balon fiyatlar' olarak nitelendirilen durumun 2 yılın sonunda genel alıcıda sürecin kabullenildiğini belirten emlakçılar, konut kiralarında yüzde 25 sınırının 1 Temmuz itibarıyla kalkmasının ardından sektörde hareketliliğin başladığını söyledi. Emlakçılar, hizmet bedeli olarak bir kira bedeli kiracıdan alarak mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getiriyor. Satın alma işlemlerinde yüzde 2 alıcıdan, yüzde 2 de satıcıdan genel tutar üzerinden komisyon alan emlakçılar, bugünlerde komisyon ya da kira bedellerine ortak olanlardan dertli.

        'BİZİM SICAK BAKTIĞIMIZ BİR DURUM DEĞİL'

        Doktor, avukat, öğretmen, site ya da apartman görevlisi, memur, market işletmecisi hatta akademisyenlerin bile emlakçı gibi davrandığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 41. Grup Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Başkanı Hülya Tükenmez, kendilerini arayanların mutlaka bir beklenti içinde olduğunu söyledi. Tükenmez, "'Kiradan ya da satın alma işleminden bana da pay verirseniz, sizinle çalışalım' diyenler oluyor. Bu kurumsal olarak bizim sıcak baktığımız bir durum değil. Ancak bazı arkadaşlarımız yüksek komisyon getirisi olan gayrimenkulleri elinden kaçırmamak için teklifi kabul ediyor" dedi. Kendilerinin de mağdur olduğunu, kimi zaman alacakları komisyon ya da bedellerin yarı yarıya düştüğünü belirten Tükenmez, "Avukat, öğretmen, apartman görevlileri gibi çok sayıda meslek grubundan bu teklifleri alıyoruz. Zaman zaman kabul ediliyor ama bu doğru bir davranış değil. Bazen alacağımız bedelin yarısını isteyenler bile oluyor" diye konuştu.

        'AKADEMİSYENDEN BÖYLE BİR TEKLİF GELİNCE ŞAŞIRIYORUZ'

        Antalya genelinde emlak işi yapan Halit Mert de bu durumdan şikayetçi. Tam sektörün hareketlendiğini, para kazanmaya başlayacakları dönemin başlaması nedeniyle sevindiklerini, ancak bu türden kendilerine ortak çıkanlar nedeniyle gelir kaybı yaşadıklarını belirten Mert, kendi gelirlerinden pay isteyenlerin vergi vermeyip, vergi kaçakçılığı konumuna düştüğünü de söyledi. Mert, "Alıcı ve satıcı bizimle iletişime geçiyor. Onlara portföyümüzden destek olmaya çalışıyoruz. Farklı meslek gruplarından arayanlar da oluyor. 'Elimde güzel bir daire var. Arkadaşımın dairesi. Satacak ya da kiraya verecek. Beni de görürseniz sizinle çalışalım' diyorlar. Meslektaşlarımızla bu türden paslaşmalar yapıyoruz ama öğretmen, doktor, avukat, akademisyenden böyle bir teklif gelince şaşırıyoruz" dedi. Mert, bu türden alışverişlerin bir şekilde denetlenmesi ve vergi kaçakçılığı üzerinden cezalandırılmasının uygun olacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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