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        Aynı çağrıyı alan taksicilerin 'müşteri' kavgası: 3 yaralı

        ANTALYA'da bir müşterinin çağrısı, birden fazla taksiciye aynı anda düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:37 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:41
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        Aynı çağrıyı alan taksicilerin 'müşteri' kavgası: 3 yaralı
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        ANTALYA'da bir müşterinin çağrısı, birden fazla taksiciye aynı anda düştü. Müşteriyi almak için bekleme noktasına giden taksiciler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Olay, çarşamba günü akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde taksicilerin bekleme noktasında meydana geldi. İddiaya göre; sistemine bir müşterisinden çağrı düşen Seyfi İzci, belirtilen adrese geldi. Taksici İzci müşterisini beklediği sırada; aynı müşterinin çağrısı başka bir taksi durağına daha düştü. Çağrının düşmesiyle diğer taksici de İzci'nin beklediği noktaya geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Olayı gören diğer taksiciler de müdahale etmek isteyince tartışma, kavgaya dönüştü.

        BAŞINDAN VE BOYUNDAN YARALANDI

        Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda taksicinin karıştığı kavgada, darbedilen emekli polis memuru taksici Seyfi İzci, başından ve boynundan yaralandı. İzci Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralanan 2 taksici de hastaneye götürüldü. Ekipler, olaya tanıklık eden taksicileri de ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

        'BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASI ÇOK ÜZÜCÜ'

        İzci ile aynı durakta taksicilik yapan Ahmet Boz, "Arkadaşımıza Uber çağrısı düşüyor. Biz de Uber çağrı sistemini kullanıyoruz. Arkadaş, bekleme noktasına gelince Uber'i iptal ediyor. O esnada buraya yolcu getiren farklı duraktan gelen taksici, Uber müşterisini alıyor. O da durumu fark edince 'Biz alacağız' diyor. Çevredeki esnaf arkadaşlar da 'Bu buranın müşterisi, bu alacak' diyor. Bizim arkadaş 'Bu yolcu bizim yolcumuz, biz alacağız' demiş. O esnada bir arbede yaşanıyor. Şoförler Odası'nın, cemiyetin, UKOME'nin burayı düzene sokmasını istiyoruz. Antalya'nın göbeğinde tam turizm zamanında, iş yapacağımız zamanda böyle bir olay yaşanması; çok üzücü" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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