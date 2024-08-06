'Aracıma vurdun' deyip, halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı

ANTALYA'da otomobiline çarptığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesen Ramazan K., şoför Ferhat İlhan'ı yumruklayıp, aracın kontak anahtarını alıp kaçtı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Ferhat İlhan'ın kullandığı 07 AU 0223 plakalı özel halk otobüsünün otomobiline çarptığını ileri süren plakası alınamayan otomobilin sürücüsü Ramazan K., aracıyla otobüsün önünü kesti. Ramazan K., içerisinde yolcu bulunan otobüsün şoförü Ferhat İlhan ile tartışmaya başladı. Sürücü İlhan'ın yüzüne yumruk atan ve otobüsün kontak anahtarını alan Ramazan K., otomobiline binerek Kemer istikametine doğru uzaklaştı.

ARANIYOR

İçerisinde yolcular ile yolun kenarında park halinde kalan otobüsün şoförü Ferhat İlhan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, mobese görüntüleri üzerinden tespit ettikleri otomobilin sürücüsü Ramazan K.'ya ulaşmaya çalıştı. Diğer yandan otobüsün sahibi aranarak yedek anahtarı getirilmesi istendi. Ramazan K. aranırken, polis ekiplerine olayı anlatan otobüs şoförü Ferhat İlhan, "Normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi, aracını önüme kırdı. Bana 'Aracıma vurdun' dedi. Ben de vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontak anahtarımı alıp, kaçtı" dedi.