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        'Aracıma vurdun' deyip, halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı (2)

        OANLAR KAMERADAAntalya'da otomobiline çarptığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesen Ramazan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:44 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:50
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        'Aracıma vurdun' deyip, halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı (2)
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        OANLAR KAMERADA

        Antalya'da otomobiline çarptığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesen Ramazan K.'nin, şoför Ferhat İlhan'ı yumruklayıp, aracın kontak anahtarını alıp kaçtığı anlar, kameraya yansıdı. Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, Ramazan K.'nin Ferrhat İlhan ile tartıştığı, şoförü yumrukladıktan sonra otobüsün kontak anahtarını alıp, uzaklaştığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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