'Aracıma vurdun' deyip, halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı (2)

Antalya'da otomobiline çarptığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesen Ramazan K.'nin, şoför Ferhat İlhan'ı yumruklayıp, aracın kontak anahtarını alıp kaçtığı anlar, kameraya yansıdı. Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, Ramazan K.'nin Ferrhat İlhan ile tartıştığı, şoförü yumrukladıktan sonra otobüsün kontak anahtarını alıp, uzaklaştığı görüldü.

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