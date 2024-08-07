Geri geri gelen kamyonete çarpan otomobil sürücüsü öldü

ANTALYA'dakasadan yola düşen güvenlik kulübesini almak için geri geri gelen kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Esra Sümer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. 07 BKY 59 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A., aracın kasasından düşen güvenlik kulübesini almak için geri geri gelmeye başladı. Bu sırada Esra Sümer yönetimindeki 34 GLK 155 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Esra Sümer'in, yaşamını yitirdiği belirlendi. Sümer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyonetin sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı.