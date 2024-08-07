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        Geri geri gelen kamyonete çarpan otomobil sürücüsü öldü

        ANTALYA'dakasadan yola düşen güvenlik kulübesini almak için geri geri gelen kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Esra Sümer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:45 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:50
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        Geri geri gelen kamyonete çarpan otomobil sürücüsü öldü
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        ANTALYA'dakasadan yola düşen güvenlik kulübesini almak için geri geri gelen kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Esra Sümer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaza, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. 07 BKY 59 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A., aracın kasasından düşen güvenlik kulübesini almak için geri geri gelmeye başladı. Bu sırada Esra Sümer yönetimindeki 34 GLK 155 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Esra Sümer'in, yaşamını yitirdiği belirlendi. Sümer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyonetin sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı.

        KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kaza, bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; kulübenin düştüğü ve kamyonet sürücüsü Mustafa A.'nın sol şeritte yaklaşık 50 metre geri gittiği görüldü. Esra Sümer'in kullandığı otomobilin kamyonete çarptığı, iki aracın da refüje sürüklendiği anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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