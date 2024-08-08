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        Taksiyi çekmek isterken çıkan kavgada başına çekiçle vurulup, tabancayla öldürüldü (2)

        CENAZEALINDIAntalya'da taksiyi çekiciye almaya çalışırken tartıştığı B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:00
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        Taksiyi çekmek isterken çıkan kavgada başına çekiçle vurulup, tabancayla öldürüldü (2)
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        CENAZEALINDI

        Antalya'da taksiyi çekiciye almaya çalışırken tartıştığı B.D. tarafından öldürülen Mert Engin'in cansız bedeni, otopsinin ardından anne Aysel Engin, baba Erhan Engin ve yakınları tarafından morgdan alındı. Adli tıp kurumu morgunun dış demir parmaklıklarına tutunan anne Aysel Engin'in, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Gözyaşı döken Aysel Engin, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Mert Engin'in cansız bedeni, Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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