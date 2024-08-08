Şüphe üzerine durdurulan hurdacının, 33 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu hurdacının, 33 yıl önce Yalova'da ortadan kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Kemal Demir (50) olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından karakola götürülen Kemal Demir, yaşamını Manavgat'ta sürdüreceğini söyledikten sonra bırakıldı. Kardeşlerinin açtığı davada, Kemal Demir hakkında veraset işlemlerine ilişkin gaiplik kararı verildiği belirlendi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçe genelinde çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında devriye görevi yapan JASAT ekipleri, Manavgat Stadyumu yakınlarında tekerlekli aracıyla hurda toplayan bir kişinin şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine kimlik kontrolü yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ancak adının Kemal Demir olduğunu söyleyen kişinin, yapılan GBT sorgulamasında 33 yıl önce Yalova'daki ailesinin yanından ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı belirlendi.

2018'DE GAİPLİK KARARI ALINMIŞ Kemal Demir'in, 1991 yılında Yalova'daki ailesinin yanından ayrılıp, önce Bodrum ve Kuşadası'na, ardından Alanya ve Manavgat'a geldiği belirlendi. Bu süre içerisinde ailesiyle iletişime geçmeyen Kemal Demir'in anne ve babasının 1993 yılında yaşamını yitirdiği, kendisine ulaşamayan kardeşlerinin veraset işlemlerini yaptırmak için hakkında Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 'gaiplik' (Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi) davası açtırdığı tespit edildi. Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 'yetkisizlik' kararı vererek dosyayı Kemal Demir'in en son kayıtlı adresinin bulunduğu Alanya'ya gönderdiği, Alanya Sulh Hukuk Mahkemesi'nin de 28 Şubat 2018'de Kemal Demir hakkında veraset işlemlerine yönelik 'gaiplik' kararı verdiği belirlendi.