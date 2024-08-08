Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Şüphe üzerine durdurulan hurdacının, 33 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu hurdacının, 33 yıl önce Yalova'da ortadan kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Kemal Demir (50) olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şüphe üzerine durdurulan hurdacının, 33 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu hurdacının, 33 yıl önce Yalova'da ortadan kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Kemal Demir (50) olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından karakola götürülen Kemal Demir, yaşamını Manavgat'ta sürdüreceğini söyledikten sonra bırakıldı. Kardeşlerinin açtığı davada, Kemal Demir hakkında veraset işlemlerine ilişkin gaiplik kararı verildiği belirlendi.

        Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçe genelinde çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında devriye görevi yapan JASAT ekipleri, Manavgat Stadyumu yakınlarında tekerlekli aracıyla hurda toplayan bir kişinin şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine kimlik kontrolü yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ancak adının Kemal Demir olduğunu söyleyen kişinin, yapılan GBT sorgulamasında 33 yıl önce Yalova'daki ailesinin yanından ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı belirlendi.

        2018'DE GAİPLİK KARARI ALINMIŞ

        Kemal Demir'in, 1991 yılında Yalova'daki ailesinin yanından ayrılıp, önce Bodrum ve Kuşadası'na, ardından Alanya ve Manavgat'a geldiği belirlendi. Bu süre içerisinde ailesiyle iletişime geçmeyen Kemal Demir'in anne ve babasının 1993 yılında yaşamını yitirdiği, kendisine ulaşamayan kardeşlerinin veraset işlemlerini yaptırmak için hakkında Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 'gaiplik' (Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi) davası açtırdığı tespit edildi. Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 'yetkisizlik' kararı vererek dosyayı Kemal Demir'in en son kayıtlı adresinin bulunduğu Alanya'ya gönderdiği, Alanya Sulh Hukuk Mahkemesi'nin de 28 Şubat 2018'de Kemal Demir hakkında veraset işlemlerine yönelik 'gaiplik' kararı verdiği belirlendi.

        'HAYATIMDAN MEMNUNUM'

        Manavgat Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığı'na getirilen Kemal Demir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kemal Demir'in "Arada 1 yıl Alanya'da yaşadım, bunun haricinde 2002 yılından bu yana Manavgat'ta yaşıyorum. Geri dönüşüm işi yapıyorum. Hayatımdan memnunum" dediği, geçmişine dair anne ve babasından başka bir şey hatırlamadığını söylediği ve "Onlar da ölmüş. Gaiplik iptali ve miras gibi bir talepte bulunmayacağım. Yaşantımı burada sürdüreceğim" dediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Kumluca'da kurutma ve paketleme tesisi açıldı
        Kumluca'da kurutma ve paketleme tesisi açıldı
        Kepez'de görev yapan muhtarlar semt konağında bir araya geldi
        Kepez'de görev yapan muhtarlar semt konağında bir araya geldi
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı
        Taksiyi çekmek isterken çıkan kavgada başına çekiçle vurulup, tabancayla öl...
        Taksiyi çekmek isterken çıkan kavgada başına çekiçle vurulup, tabancayla öl...
        Antalya'da bir çekici bozuk taksiyi götürmek için gittiği yerde öldürüldü
        Antalya'da bir çekici bozuk taksiyi götürmek için gittiği yerde öldürüldü
        Serik'te vatandaşlar orman yangınları, boğulma, hırsızlık konularında bilgi...
        Serik'te vatandaşlar orman yangınları, boğulma, hırsızlık konularında bilgi...