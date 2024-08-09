Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Tarihi limandaki mendirekte çatlaklar genişledi, taşlar devrildi

        ANTALYA'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda, 65 yıl önce inşa edilen mendirek zamana direniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi limandaki mendirekte çatlaklar genişledi, taşlar devrildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda, 65 yıl önce inşa edilen mendirek zamana direniyor. Mendirekteki çatlaklar, 25 santimetreye kadar ulaştı. Çatlakların haricinde, üzerindeki taşlar devrilen mendirek, iskeleye doğru yatmaya başladı.

        Antalya’da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, tarihi Kaleiçi’ndeki Yat Limanı’ndaki mendirek, 65 yıldır zamana direniyor. 1960 yılında inşa edilen ve 1983'te restorasyondan geçen mendirekte yıllar içinde oluşan çatlakların boyutu ise her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 22 santimetre olarak ölçülen açıklıklar, bu sene 25 santimetreye kadar ulaştı. Açıklıklarla beraber mendireğin üzerindeki büyük blok taşları ise etrafa devrilmeye başladı. Mendirek üzerinde yürüyüş yapanların kullandığı yoldan devrilen taşlar, deniz tarafındaki boşluklara düşerken, yürüyüş yapanlarda tedirginliğe yol açıyor. Diğer yandan, bakımsız kalan mendireğin limana doğru yattığı, üzerinde irili ufaklı çok sayıda çatlak olduğu görüldü.

        'BİR AN ÖNCE KUVVETLENDİRİLMELİ'

        Limanın yapıldığı dönemde uluslararası ödüller aldığını belirten Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, "Yat Limanı mendireği 65 senedir direnmeye çalışıyor. Bunca yıldır yıpranma söz konusu. Mendirek, yat limanı iskelesine doğru çökmeye başlamış durumda. Burada acil eylem planı doğrultusunda valimiz ve büyükşehir belediyesi yetkilileri tarafından plan, proje tadilatlarına başlanacağını biliyorum. Bazı taşlar düşmüş, bu taşların yerine konulması, derz dolgularının yenilenmesi ve ön tarafının da istifli taşlarla takviye edilmesi gerekiyor" dedi.

        Mendireğin kuvvetlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ünlü, "Açılmalar her sene artıyor. Geçen sene 22 santimetre ölçülen açılma noktası bu sene 25 santimetreye geldi. Depremler, iklim değişiklikleri bu açılmaları tetikliyor. İskeleye doğru bir yatma söz konusu. Yaz aylarında farkına varmayabiliriz. Geçen sene yaşanan fırtınalarda bunları daha fazla görüyoruz. Kış aylarından önce mendireğin bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. 65 sene dayandı, inşallah bundan sonra da kötü bir şey olmaz. Buranın bir an önce kuvvetlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox

        Benzer Haberler

        Antalya'da otomobilin belediye otobüsüne çarptığı kazada maddi hasar oluştu
        Antalya'da otomobilin belediye otobüsüne çarptığı kazada maddi hasar oluştu
        A Milli Voleybol Takımı'nın İtalya karşılaşması Antalya'da dev ekranlardan...
        A Milli Voleybol Takımı'nın İtalya karşılaşması Antalya'da dev ekranlardan...
        Guy Ritchie'nin yeni filmi, Antalya'yı dünyaya tanıtıyor
        Guy Ritchie'nin yeni filmi, Antalya'yı dünyaya tanıtıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Belek'e içme suyu yatırımı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Belek'e içme suyu yatırımı
        Guy Ritchie'nin yeni filmi, Antalya'yı dünyaya tanıtıyor
        Guy Ritchie'nin yeni filmi, Antalya'yı dünyaya tanıtıyor
        CHP'den BTK hakkında suç duyurusu
        CHP'den BTK hakkında suç duyurusu