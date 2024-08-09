Öldüğü söylenen biyolojik annesini 32 yıldır arıyor

ANTALYA'da yaşayan Nilşad Parmaksız (48), 16 yaşındayken gerçek annesinin başkası olduğunu öğrendi. 32 yıldır biyolojik annesini arayan Parmaksız, “Bir mezar var ama orada yatıp yatmadığını bilmiyorum. Bana öldüğünü söylüyorlar. Öldü mü yaşıyor mu, merak ediyorum. Tek isteğim, nüfus cüzdanımda öz annemin adının yazması" dedi.

Nilşad Parmaksız, 16 yaşındayken biyolojik annesinin Münibe Nilsun Pekcan olduğunu öğrendi. Parmaksız, babası Mehmet Kürşat Parmaksız ile annesi Münibe Nilsun Pekcan'ın 1975 yılında tanıştığını, dini nikahla birlikte yaşadıklarını, 1976'da Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi'nde doğduğunu öğrendi. Doğumundan kısa süre sonra biyolojik annesiyle babasının ayrılması sonucu Nilşad Parmaksız'ın nüfus kaydına, annesi olarak babasının resmi nikahla evlendiği Emel Parmaksız'ın adı yazıldı. Yıllarca biyolojik annesini arayan Nilşad Parmaksız, nüfus kaydına gerçek annesinin ismini yazdırmak için Antalya 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

ANNE İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN DAVA AÇTI Antalya 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen raporda, 'MERNİS veri tabanında Türkiye genelinde yapılan incelemede Münibe Nilsun Pekcan adında herhangi bir kayda rastlanılmamış olup Emin Necdet ve Vahide Nurunnisa'dan olma 13.11.1958 doğumlu Minibe Nilsun Pekcan adında benzer kayıt bulunmuştur' denildi. Duruşmada ayrıca ölü olarak kayda geçen Minibe Nilsun Pekcan'ın ölüm dayanak raporu talep edildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen ölüm dayanak raporunda, 'İlgi müzekkere üzerine arşivimizde yapılan araştırma sonucu Minibe Nilsun Pekcan'ın Beyoğlu ilçesi tarafından tescil edilen 1978385 numaralı ölüm vukuatının bulunduğu tespit edilmiş ise de ölüm dayanak belgesine arşivimizde ulaşılamamıştır' diye belirtildi. Nilşad Parmaksız, biyolojik annesinin tespiti için Minibe Nilsun Pekcan'ın mezarından DNA tespiti örneğinin alınmasını talep etti.

‘ADIM, ANNEMİN ADIYLA BABAMIN ADININ KARIŞIMI’ Nilşad Parmaksız, 32 yıldır biyolojik annesini aradığını anlatarak, “Amasya doğumluyum. Yaklaşık 10 yıldır Antalya'da yaşıyorum. 16 yaşında annemin, kendi annem olmadığını öğrendiğim için öz annemi aramaya başladım. Bununla ilgili mahkemeye müracaat ettim. Öz annemin ailesine sonraki yıllarda ulaştım. 2 gün gördüm ama sonradan irtibat kesildi. Kendi annemin mezarına ulaşamıyorum. Annemin olduğu söylenen bir mezar var. Mezarın kaydında, annemin nüfustaki isminden 1 harf değişik 'Minibe Nilsun Pekcan' adı yazılı. Bana öz annemin öldüğünü söylüyorlar. Öldü mü yaşıyor mu, merak ediyorum. Benim adım, annemin adıyla babamın adının karışımı. Nüfus cüzdanımda annemin adının yazmasını istiyorum" diye konuştu.

Nilşad Parmaksız, "Öz annemin birkaç akrabasıyla görüştüğümde bazıları merdivenden düşüp öldüğünü söyledi. Bazıları 'Ölümünü anlatmayalım' dedi. Anneme ilgili hiçbir bilgim yok. Birkaç dava açıldı. Şu an son mücadelemi veriyorum. İnşallah bir sonuç alırız. Babam mezarı ilk gösterdiğinde 16 yaşındaydım. Mezar yerinde onun yatıp yatmadığını bilmiyorum. 'İsim yazmıyor, boş bir mezar gösteriyorsunuz. Neden isim yazmıyor' diye birkaç defa ifade ettim. Bunu söyledikten sonra mezara isim yazdırıldı. Nilsun Pekcan normalde ama Nilsun Parmaksız olarak yazdırıldı. Gerçekten o mezar mı bilmiyorum. Bazıları intihar etti diyor, bazıları da öldürüldü diyor neye inanacağımı bilmiyorum. Öldüğü ispatlansa bile kendi annemi istiyorum" ifadelerini kullandı.