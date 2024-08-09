Evlerindeki yangını duyunca koşarak geldiler

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Kavşağı'ndaki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Daire sahibinin evde olmaması nedeniyle itfaiyeciler, yangın merdiveniyle evin balkonuna ulaşıp, içeri girdi. Komşularının haber vermesiyle daire sahibi çift, evin anahtarını ekiplere yetiştirmek için koşarak geldi. Buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Apartmandaki diğer daire sahipleri, itfaiyecilerin çalışmalarını balkonlardan izledi.

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