Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Evlerindeki yangını duyunca koşarak geldiler

        ANTALYA'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:51 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlerindeki yangını duyunca koşarak geldiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın büyümeden söndürüldü. Komşularının haber verdiği ev sahipleri, ekiplere anahtar yetiştirmek için koşarak geldi.

        Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Kavşağı'ndaki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Daire sahibinin evde olmaması nedeniyle itfaiyeciler, yangın merdiveniyle evin balkonuna ulaşıp, içeri girdi. Komşularının haber vermesiyle daire sahibi çift, evin anahtarını ekiplere yetiştirmek için koşarak geldi. Buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Apartmandaki diğer daire sahipleri, itfaiyecilerin çalışmalarını balkonlardan izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Altyapı çalışmasında tesadüfen bulundu!
        Altyapı çalışmasında tesadüfen bulundu!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek

        Benzer Haberler

        Antalya'da kadın kooperatiflerine eğitim semineri düzenlendi
        Antalya'da kadın kooperatiflerine eğitim semineri düzenlendi
        Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Paris 2024'ü de...
        Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Paris 2024'ü de...
        Öldüğü söylenen biyolojik annesini 32 yıldır arıyor
        Öldüğü söylenen biyolojik annesini 32 yıldır arıyor
        Tarihi limandaki mendirekte çatlaklar genişledi, taşlar devrildi
        Tarihi limandaki mendirekte çatlaklar genişledi, taşlar devrildi
        Antalya'da otomobilin belediye otobüsüne çarptığı kazada maddi hasar oluştu
        Antalya'da otomobilin belediye otobüsüne çarptığı kazada maddi hasar oluştu
        A Milli Voleybol Takımı'nın İtalya karşılaşması Antalya'da dev ekranlardan...
        A Milli Voleybol Takımı'nın İtalya karşılaşması Antalya'da dev ekranlardan...