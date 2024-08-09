Antalya'da orman yangını

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Akseki ilçesi Bademli Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında, yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bölgesine, hava ve kara ekipleri yönlendirildi. İlk etapta 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 ilk müdahale aracının yanı sıra çok sayıda yangın işçisi de bölgeye ulaşıp yangına müdahaleye başladı. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.