Antalya'da orman yangını (2)

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin hızla olay yerine ulaşıp müdahale ettiği yangında 3 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

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