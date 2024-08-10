17 kilometre yarıçapı tarayan UMKE'nin üçüncü gözü

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 depremden etkilenen 11 ilde görev alan Antalya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kullandıkları üstün özellikli ve Türkiye'de tek olmasıyla dikkati çeken dronla çok sayıda hayat kurtardı. İletişimin olmadığı deprem bölgesinde kapanan yollar nedeniyle sınırlı hareket edebilen ekipler, yüzlerce metre yükselebilen dronla 17 kilometre yarıçaptaki tüm alanı tarayıp ekipleri yönlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023'teki depremlerin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti. 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiği, 53 bin 537 kişinin de hayatını kaybettiği depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin olduğu gün ve sonrasında Türkiye'nin her bölgesinden sağlık başta olmak üzere arama kurtarma ve kolluk kuvvetleri bölgede büyük çaba sarf etti. Yıkılan binaların enkazları altında kalanların imdadına koşanlar arasında UMKE ekibi de vardı. Teknik altyapılarının el verdiği ölçüde depremin sarstığı 11 ilde görev alan ekipler, günlerce arama kurtarma ve acil müdahalede etkin rol aldı. Depremin ilk günü Hatay başta olmak üzere ağır hasar gören illerde görevli ekipler arasında Antalya UMKE de yer aldı. Ulusal UMKE Haftası kapsamında deprem sürecindeki çalışmaları ve benzer olası afette neler yapılması gerektiğini yeniden analiz eden ekipler, deprem bölgesinde kullandıkları ve işlerini oldukça kolaylaştıran dron çalışmalarına ağırlık verdi.

Antalya UMKE dron ekibi, deprem çalışmaları sürecinde bölgeye gittiklerinde iletişimin olmaması nedeniyle son durum hakkında bilgi eksikliği yaşadı. Yolların da enkaz nedeniyle kullanılamadığından Antalya UMKE ekibi Türkiye'de yalnızca Antalya'nın envanterinde bulunan özel tasarım, büyük boyutuyla dikkati çeken dron kaldırdı. Ekipler bulundukları bölgede 17 kilometre yarıçapta hem yıkılan binaları hem de hangi yolları dronla havadan görüntüleyip enkazlara kısa sürede nasıl ulaşacaklarını belirledi. Hem hızlı hem de etkin müdahalede kendilerine üçüncü göz olan dron, yıkılan binaların içinde yaşam belirtisi olup olmadığını da üzerindeki termal kamerayla tespit etti. Günlerce bölgede görev yapan ve çok sayıda can kurtaran Antalya UMKE, binlerce ekibi de dronla sürekli koordine etti.

'HANGİ EKİBİ NEREYE GÖNDERECEĞİMİZ BİLEMİYORDUK' Antalya UMKE acil tıp teknisyeni ve dron pilotu Feyyaz Deniz Sarıgöl, deprem bölgesinde işlerinin oldukça zor olduğunu, insanüstü çabayla görev aldıklarını söyledi. En büyük sorunun iletişimin kopukluğu olduğunu aktaran Sarıgöl, "Telsizlerimiz çalışıyordu ama hangi ekibi nereye göndereceğimizi alanı göremediğimiz için bilemiyorduk. Bu noktada özel dronumuz devreye girdi. 17 kilometre yarıçapta tüm alanı tarayabiliyorduk. Yıkımın fazla olduğu yere hangi yolu kullanarak, nasıl gidileceğini ekiplere drondan aldığımız görüntüler sayesinde bildirip müdahale edebildik. Dron bizim o bölgede üçüncü gözümüz oldu" dedi.