Antalyaspor - Göztepe: 0-0
STAT:Corendon Airlines Park Antalya HAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Samet ÇiçekANTALYASPOR: Piric - Veysel Sarı (Dk.
STAT:Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Samet Çiçek
ANTALYASPOR: Piric - Veysel Sarı (Dk. 85 Emrecan Uzunhan), Gerxhaliu, Kelven, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Erdal Rakip (Dk. 72 Kaluzinski), Güray Vural, Streek (Dk. 63 Emre Uzun), Larsson (Dk. 63 Samudio), Djenepo (Dk. 85 Safuri)
GÖZTEPE: Arda Özçimen - Nazım Sangare (Dk. 68 Nielsen), Heliton, Koray Günter (Dk. 68 Taha Altıkardeş), Dismas, Djalma (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Yalçın Kayan (Dk. 64 Tijanic), Solet (Dk. Doğan Erdoğan), Dennis, Romulo, Kubilay Kanatsızkuş
SARI KARTLAR: Erdal Rakip, Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor), Dennis (Göztepe)
Antalyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.
11'inci dakikada sol kanattan Djenepo'nun ortasına hareketlenen Van de Streek topu ceza sahası çizgisi üzerindeki Erdoğan Yeşilyurt'a verdi. Erdoğan'ın gelişine yerden vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
24'üncü dakikada Göztepe savunmasından seken topu ceza alanı dışında önünde bulan Güray Vural'ın sol ayağıyla sert vuruşu az farkla üstten auta gitti.
27'nci dakikada Nazım Sangare’nin ortasında ceza sahası içinde sırtı dönük topla buluşan Romulo’nun şutunu kaleci Kenan Piric kurtardı, altıpas içerisinde savunmaya giren Antalyasporlu oyuncu topu kornere gönderdi.
44'üncü dakikada Göztepe’nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Yalçın Kayan'ın ortasında kaleci Kenan Piric boşa çıkarken meşin yuvarlağı önünde bulan Romulo'nun vuruşu yandan dışarıya çıktı.
47'nci dakikada Djenepo sol kanattan topu ceza alanı altıpasa ortalarken Larsson'un vuruşu savunmadan döndü. Sol çaprazda boşta kalan topu önünde bulan Güray Vural'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Zorbay Küçük VAR uyarısıyla görüntüyü izledikten sonra, Djenepo'nun topu elle oynaması gerekçesiyle golü iptal etti.
78'inci dakikada sol kanattan Emre Uzun'un pasını ceza alanı dışında kontrol eden Güray Vural'ın şutunu kaleci kurtardı.
85'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta İsmail Köybaşı'nın ceza alanına ortasına iyi yükselen Nielsen'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
Mücadele 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi.
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