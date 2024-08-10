Antalyaspor - Göztepe: 0-0

47'nci dakikada Djenepo sol kanattan topu ceza alanı altıpasa ortalarken Larsson'un vuruşu savunmadan döndü. Sol çaprazda boşta kalan topu önünde bulan Güray Vural'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Zorbay Küçük VAR uyarısıyla görüntüyü izledikten sonra, Djenepo'nun topu elle oynaması gerekçesiyle golü iptal etti.

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