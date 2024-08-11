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        'Çok sıcak' sonbahar uyarısı

        AVRUPAOrta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminleri üzerinden uyarılarda bulunan Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:25
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        'Çok sıcak' sonbahar uyarısı
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        AVRUPAOrta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminleri üzerinden uyarılarda bulunan Prof. Dr. Barış Önol, çok sıcak geçen yaz aylarının ardından yeni tahminlere göre sonbahar aylarının öngörülerinin de çok sıcak bir döneme işaret ettiğini açıkladı.

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, sonbahar ayları için de uyarıda bulundu. ECMWF'nin sonbahar aylarına ilişkin paylaştığı ve sıcaklık tahminlerini gösteren haritayı değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, "Kırmızı gezegen serisine son hızla devam ediyoruz. Bahar, yaz derken şimdi de sonbahar aylarının öngörüleri çok sıcak bir döneme işaret ediyor. Hem de Pasifik'te El Nino bitmiş, La Nina başlamışken. 1 Ekim'de başlayacak 'su yılı' için de bu sıcaklık tahminleri önemli. El Nino, nisan ayında bitti ve yazın La Nina'ya geçtik. 11 yıllık güneş döngüsünden genel radyasyon pik dönemde yüzde 0,1 kadar artıyor, onun etkisi de yaklaşık +0.2 santigrat derece" diye konuştu.

        EYLÜLDE 1-2 DERECE DAHA SICAK OLACAK

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yine ECMWF'nin tahminleri üzerinden uzun vadeli mevsimlik tahmin verilerine göre eylül ayında Türkiye için hava sıcaklığının iç ve güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın da yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

        EKİMDE DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK ARTACAK

        Ekim ayında hava sıcaklığının batı kesimler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

        KASIM AYI DAHA SICAK GEÇECEK

        Kasım ayı tahminlerine göre ise hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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