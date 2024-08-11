'VIP' turistin ultra lüks tatili uçak koltuğunda başlıyor

ANTALYA'nın deniz, kum ve güneşinin tadını 'VIP' hizmet alarak çıkarmak isteyen turistler, kentte ultra lüks hizmet veren otellerdeki süit oda ya da villaları tercih ediyor. Uçak koltuğunda başlayan lüks tatil kapsamında, helikopterle otele transfer, özel aşçı ve asistan olmak üzere geniş yelpazede hizmet sunuluyor. VIP turistler, geceliği 5 bin avrodan villa, 800 avrodan süit odalarda tatil yapıyor.

Turizm kenti Antalya, 650 bin yatak kapasitesiyle sezonu tam kapasite dolu geçiriyor. Kente gelen turistler, Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı otelleri tercih ettiği gibi Kaş, Kalkan, Kemer, Alanya, Manavgat ya da Side'deki oteller veya villaları da tercih edebiliyor. Otellerin fiyatları sezona göre değişiklik gösterebiliyor. Otele gelip, konakladığı süre boyunca tesisteki genel hizmetlerden faydalanan turistlerin yanı sıra turizm sektöründe 'VIP' ya da 'Ultra Lüks Misafir' olarak adlandırılan turist grubu da yıl içinde kentin deniz, kum ve güneşinin tadını çıkarabiliyor. Özel turistler, konaklamak için otellerin ya süit odalarını ya da lüks villalarını tercih ediyor.

GECELİĞİ 5 BİN AVRODAN MİNİMUM 4 GECE KONAKLAMA ŞARTI Turist bir paket olarak ulaşım ve konaklamayı satın aldığı için istediği takdirde ülkesinden özel jetle de Antalya'ya getirilebiliyor. Tarifeli uçakla geleceği zaman da birinci sınıf koltukta seyahat ediyor. Antalya Havalimanı'na iniş yapan turist için otelin görevlendirdiği asistanlar, turisti uçak koltuğunda karşılayıp havalimanındaki bagaj, pasaport kontrolü ve otele transfer süreçlerini hızla yönetiyor. Turist isterse Antalya Havalimanı'ndan otele helikopter ya da VIP araçla götürülüyor. Özel turistler, villa tercih ederse geceliği 4-5 bin avro, süit oda tercih ederse geceliği 800 avrodan tatil yapabiliyor. Minimum 4 gece konaklama şartı bulunuyor. Turist, otelle tatil seçeneğini belirlediği dönemde isteklerini de sıralıyor. Kullandığı kişisel bakım ürünlerinden, tercih ettiği yemeklere ve içeceklere kadar isteklerini sıralayan turist için süit oda veya villada aşçısından asistanına kalabalık bir ekip tatili boyunca hizmet veriyor.

'RAKİPLERİMİZ DE BU SEGMENTTE HİZMET VERMEYE BAŞLADI' Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Danışmanı Hamit Kuk, Akdeniz ve Ege kıyılarında ultra lüks tatil seçenekleri bulunduğunu söyledi. Antalya'da lüks hizmet veren tesisler olduğunu belirten Kuk, "Günlüğü 5 bin avrodan satılan odalar var. İçerisinde yok yok. Helikopterle transferinden, özel uçakla yurt dışından getirilmesine kadar çok geniş kapsamda lüks imkan sunuyor" dedi. Hamit Kuk, Antalya'da bu hizmeti genellikle Rusya ve Türki cumhuriyetlerden gelen turistlerin tercih ettiğini söyledi. Bu yıl bu tatil tercihinin daha az seçilir hale geldiğini de belirten TÜRSAB Başkan Danışmanı Kuk, "Rakiplerimiz de artık bu segmentte hizmet vermeye başladı. Özellikle Dubai benzer hizmet vermeye başladı. O nedenle bu tatili tercih eden turistlerin çoğunu kaptırdık. Eskisi kadar olmasa bile gelişler hala sürüyor" diye konuştu.

DÖNERKEN DE AYNI ŞEKİLDE Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesinde ultra lüks hizmet veren 5 yıldızlı bir otel hem ultra lüks odaları hem de villalarıyla tercih edilen oteller arasında yer alıyor. Otelin pazarlama müdürü Murat Süslü, özel süitler ve villaların çok tercih edildiğini söyledi. Turistin otelden rezervasyon yapmasından itibaren başlayan 'Özel Misafir' konseptinin çok lüks imkanlar sunduğunu ifade eden Süslü, "VIP konsept diyoruz. Misafirimiz uçak koltuğuna oturduğu andan itibaren başlayan, otelimize gelip burada konaklayıp yeniden ülkesine gidene kadar süren bir süreç. CIP terminal hizmetimiz var. Sıra beklemiyor. Bagajı çok hızlı bir şekilde alınıyor. Pasaport kontrollerinden hızlı bir şekilde geçerek havalimanı girişinde bekleyen araçla otele hızla getiriliyor. Dönerken de aynı şekilde uçaktaki koltuğuna oturana kadar özel hostesler eşliğinde ülkesine uğurlanıyor. Özel misafirlik konsepti uçak koltuğuna oturduğu andan itibaren başlıyor" dedi.